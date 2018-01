El Ibex 35 debe batir los 10.600 para favorecer con todas las de la ley un contexto de alzas

Fijaros en un detalle, las noticias de ésta mañana eran bastante pesimistas, que si el IBEX no podía con los 10.400, que si los futuros abrían planos en españa y en negativo en europa..., no ha habido noticias eufóricas, excepto la de recuperación los beneficios de los bancos. Para un pardillo como yo, lo que interpreto es que hoy, el IBEX terminará en positivo, así que hoy me pongo doble apalancado en el ETF del indice. Lo mismo me equivoco, pero... bueno, la cuestión es acertar más que equivocarse. Que vais a hacer vosotros? jeje.