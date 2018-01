Europa firma su mejor arranque en las 5 primeras sesiones desde 1999

El EuroStoxx 50 se anota un 3,21% en su inicio más alcista del milenio

Hacía mucho tiempo que no se vivía un arranque del año tan alcista en el Viejo Continente, en concreto, no se veía desde 1999. Pese a que los titulares de la semana pasada los acapararon, no sin razón, los 25.000 puntos que consiguió superar el Dow Jones en Wall Street, lo cierto es que las bolsas europeas han comenzado el año protagonizando un importante rebote.

Para ser exactos, el selectivo de referencia, el EuroStoxx 50, ha repuntado un 3,2% en las cinco primeras sesiones de 2018, superando los comportamientos de los últimos 18 años. Hay que remontarse hasta 1999 para ver un pistoletazo de salida más alcista en el selectivo de la Eurozona, cuando se anotó un 8,21% en el mismo periodo de tiempo.

Este fuerte avance ha permitido al EuroStoxx "presionar las resistencias que encuentra en el entorno de los 3.620/3.625 puntos", señala Joan Cabrero, jefe de estrategia de Ecotrader. "Su superación haría ganar muchos enteros a un escenario de reanudación alcista", añade. No obstante, el experto avisa que "para confiar plenamente en ello, sigue siendo necesaria la superación de los 445 puntos (de la que se encuentra a un 0,8%) por parte del sectorial bancario europeo, que son los altos del año pasado y parte superior del amplio lateral que acota la evolución de la banca durante los últimos meses".

Si esto finalmente sucede, desde el portal premium de estrategias de inversión de elEconomista recomendarían aumentar la exposición a renta variable hasta el 85% -10 puntos más- para aprovechar la eventual subida adicional hasta los altos de 2015, situados en los 3.835 puntos -un 5,8% más-.

Desde Citi esperan que sean los mercados emergentes y Europa "los que lideren las ganancias en el mundo este año" y recomiendan sobreponderar la eurozona, "que se beneficiará del crecimiento de su economía".

Dentro del índice, destacan los movimientos de Volkswagen, que se ha anotado 8 puntos porcentuales, Vivendi con más de 6 y ASML Holding, que se ha apuntado un 5,9%. Por contra, sólo tres valores han acumulado pérdidas en 2018: Louis Vuitton, Essilor y Deutsche Bank. Esta última se deja más de un 3,6% en el año.

A falta de que lo haga el EuroStoxx, algunas de las principales bolsas del Viejo Continente ya han conseguido superar sus respectivas resistencias, como es el caso del Aex holandés, el Cac francés y el propio Ibex 35, que lo logró el viernes de la pasada semana aunque ahora necesita batir los 10.600.

Otro factor importante ha sido el euro, el cual comenzó el año al alza, tocando máximos de diciembre de 2014 y rozando los máximos intradía del año pasado. Esta situación trajo los números rojos a los parqués europeos en la primera sesión de 2018. Pero este primer impulso se desinfló y ya se deprecia en su cruce frente al dólar este año, perdiendo incluso la cota de los 1,20 dólares.

Incremento de beneficios

Uno de los principales fundamentos para esperar que Europa siga al alza este ejercicio serán los beneficios empresariales. El consenso de analistas que recoge FactSet calcula que este año aumentarán cerca de un 7,5% con respecto a los 195.574 millones que se estiman para el cierre de 2017. Asimismo, los más de 210.000 millones que se prevén que ganen en su conjunto las compañías de este índice suponen un incremento del 54% en relación a los reportados en 2016.

Esta mejora, a su vez, ha abaratado ligeramente el precio que se paga por los títulos del EuroStoxx 50 que, de media, cotizan con un PER -el número de veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción- de 15,9 veces, es decir, un 0,9% por debajo que el del año pasado.

