Los dividendos de la bolsa española rentan un 3,8% y 25 firmas baten esta cifra

En mi opinión, mejor que den dividendos a que no den nada.



Ahora bien, algunas empresas tienen un endeudamiento, que hace temblar, aunque parece que todo va bien, la deuda come dinero de los beneficios, por los intereses de los bancos.



Respecto al Banco Popular, al igual que otros bancos, los culpables son la dirección del B. Popular con sus consejeros, y el Banco de España, que por mucho que avisara tiene obligación, de intervenir, controlar y vigilar, los productos financieros, o es que nadie se acuerda de los productos como las preferentes etc, etc,



La situación del Banco Popular, no era peor que la situación de otras entidades que se fusionaron y estaban sin liquidez e incluso algunas pidiendo dinero a otros bancos, es decir endeudadas. Lo que ocurre que con las fusiones, ya se disimuló todo, se ocultó y se olvidó, pero algunas entidades finacieras cajas de ahorros y bancos, estaban igual que el Popular, y colocaron participaciones y preferentes, algo que no debía haber permitido el Banco de España, por la cantidad de pasivo que tenía metido en el ladrillo.