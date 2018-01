Wall Street sigue récord tras récord: el Dow Jones roza los 25.300 puntos y gana un 2,3% en la semana

A los 59 años de edad, luego de haber escuchado toda una vida que AHORRAR es una virtud, me jode que ahora me "obliguen" también a INVERTIR bajando los intereses a cero........es casi extorsionar al AHORRISTA para inflar la burbuja de los INVERSIONISTAS (o especuladores ??)...y no es envidia...es sentirse manipulado y casi extorsianado