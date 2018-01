Los bonos europeos se atragantan en Navidad: se van a máximos de octubre

La rentabilidad de la deuda periférica se eleva entre 14 y 21 puntos básicos

A pesar de que 2017 tampoco ha sido el año en el que por fin se haya producido el repunte esperado en la rentabilidad de los bonos soberanos de la eurozona, 2018 no ha empezado con buen pie para la renta fija de la región. Después de que en los últimos días de diciembre se anunciase la convocatoria de elecciones en Italia -se celebrarán el 4 de marzo-, los rendimientos de la deuda soberana se han elevado hasta máximos del mes de octubre.

Desde que comenzaron su repunte el 26 de diciembre, los bonos periféricos son los que más han sufrido. El rendimiento de la deuda transalpina a 10 años se ha elevado en 19 puntos básicos, hasta el 2,12%, el de la española en 14 puntos, al 1,61%; y el de la portuguesa en 21 puntos, al 2,01%. La subida en los países centrales ha sido muy inferior. Desde que en diciembre tocó mínimos, el diferencial entre la renta fija española y la italiana se ha ampliado en 24 puntos básicos, hasta los 48 puntos básicos-, "un movimiento que refleja una recogida de beneficios toda vez que los inversores comienzan a centrarse en las elecciones generales", señalan en Unicredit.

Sin variar la tendencia

Aunque la tensión se haya elevado a raíz de los comicios en Italia, los expertos no esperan que estos generen un cambio de tendencia repentino en el mercado de bonos. "Estas son unas elecciones complicadas, pero no me parece que sea una situación explosiva", explica Jaime Sanz, responsable de Asesoramiento de Rating para estados soberanos de Société Générale. "Es difícil pensar que sean buenas noticias, porque la carrera está bastante igualada, pero que salga un Gobierno que decida forzar la mano de la Comisión Europea o amenazar con un referéndum parece más o menos improbable".

A finales del mes de octubre, Italia aprobó una nueva ley electoral que obligará a los partidos a aliarse para poder gobernar y que perjudica claramente al Movimiento 5 Estrellas, el partido populista que lidera las encuestas. "A no ser que haya una gran sorpresa, Italia parece dirigirse a un Parlamento sin mayoría absoluta y, al final, esto podría resolverse con alguna alianza entre el centro-derecha y el centro-izquierda, formando un gobierno tecnócrata o en minoría", señalan en Berenberg. Así, recuerdan que "el riesgo de que Italia deje el euro es aún menor que hace un año".

El apoyo del BCE

Uno de los cambios que vivirá el mercado de renta fija es la retirada paulatina de los estímulos monetarios. El BCE comprará entre enero y septiembre 30.000 millones al mes, frente a los 60.000 millones anteriores. Los expertos esperan un repunte controlado de los rendimientos, pero no que se disparen.

"Parece inevitable que las rentabilidades de los bonos inicien un proceso de normalización relativa", señala Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. "En ese proceso, se aceptará cada vez más el hecho de que los bonos soberanos europeos cuentan con el respaldo del BCE como financiador de último recurso de forma indirecta, aunque el banco central continúe negándose a aceptar que esto es así", resalta Forcada.

En la entidad creen que los bonos periféricos deberían verse beneficiados por la situación, ya que implica que "la probabilidad de impago de los bonos soberanos europeos es prácticamente la misma independientemente del estado emisor" aunque "en momentos más delicados en Italia esto no se notará tanto".

