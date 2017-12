Los grandes del Ibex cotizan con un 14% de descuento frente a su sector

Las únicas dos excepciones son Amadeus e Inditex, en las que se exige una prima del 30%

En Repsol y ArcelorMittal es dónde se paga un multiplicador de beneficios más bajo



La crisis política que ha vivido España durante los últimos meses ha pesado sobre la bolsa española en la recta final del ejercicio.

Entre las consecuencias que la incertidumbre por el procés ha suscitado entre los inversores está el diferencial abierto entre la bolsa española y la europea, actualmente en 6,3 puntos porcentuales, y que ha conducido al índice nacional de referencia a ser el más rezagado del Viejo Continente en el año -avanza un 8%-. Eso ha llevado, también, a que el Ibex 35 cotice con un descuento del 13% respecto al resto de Europa por PER -el cociente entre el precio de la acción y su beneficio-, al quedarse en las 14,3 veces según Bloomberg, frente a la media del 16,5 veces del Viejo Continente (con datos de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza y Dinamarca).

De ahí que, también, algunos de los grandes valores del Ibex se compren con un descuento de hasta el 14%, de media, respecto a los comparables de sus respectivos sectores. Es el caso de Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, ArcelorMittal, Aena, CaixaBank y Repsol. Las únicas excepciones las protagonizan Inditex y Amadeus, en las que los inversores tendrán que pagar una prima por sus títulos del 23 y del 30%, respectivamente.

Los valores más atractivos

Atendiendo a su PER estimado con los beneficios de 2018, las compañías más atractivas entre las grandes se encuentran Repsol y ArcelorMittal. La reciente remontada en el parqué, al calor del encarecimiento del barril de Brent, de referencia en Europa, ha llevado a la petrolera a revalorizarse un 12% desde los mínimos de junio en bolsa, lo que no ha impedido que tenga uno de los PER más bajos de su sector: cotiza a 10,3 veces frente a las 20 veces que, de media, lo hacen sus homólogas, lo que arroja un descuento superior al 48%.

"Seguimos pensando que las perspectivas para el valor de cara a 2018 son favorables, aunque el potencial de revalorización es inferior", señalan desde Ahorro Corporación, que la incluye entre sus valores favoritos para el próximo ejercicio, junto a Telefónica.

En el caso de Arcelor, se compra hoy un 41% más barata respecto a principios de año. Sus acciones comenzaron 2017 cotizando a un PER de 14 veces, frente a las 9,7 veces estimadas para 2018. La acerera ofrece un descuento del 35 % frente a las 15 veces a las que cotiza de media del sector. "La compañía puede presentar catalizadores en el medio plazo como la mejora del rating y la vuelta al dividendo. Sin embargo, pensamos que el grueso de la recuperación está ya recogida en el precio", apuntan desde Bankinter.

Los beneficios de Telefónica, en cambio, no se compraban tan baratos desde 2013. Sus acciones tienen un PER de 10,7 veces, el quinto más bajo entre las telecos. Esta ratio se encuentra un 29% más barata con respecto al promedio de sus comparables, de 15 veces. Sus acciones ceden en bolsa un 6,4 % en lo que va de año, lo que la ha llevado a ser actualmente la firma con más potencial alcista del Ibex (27%). "Telefónica ofrece un crecimiento orgánico moderado, una expansión en márgenes ebitda y niveles de inversión altos. Al tiempo, se espera una reducción progresiva de la deuda, a la vez que una atractiva rentabilidad por dividendo", prevé Ahorro Corporación.

Aena también ofrece uno de los mayores descuentos frente a su sector, donde se encuentran firmas como Aéroports de Paris o Fraport. La gestora española, que se revaloriza en el año un 31%, se compra un 18% más barata frente a sus comparables.

Momento para la banca

En el índice más bancarizado del continente, donde el peso de la banca alcanza el 30%, merece especial atención este sector. Sobre todo cuando un inversor que compre los títulos de una de las tres entidades con más peso en el índice, como son BBVA, Santander y CaixaBank, tardaría en recuperar su inversión 11 años, de media, por la vía del beneficio frente a los 13 años que se requiere en el resto del sector, lo que supone un descuento del 15%. La más barata de las tres es la que preside Francisco González (ver gráfico).

Los analistas apuntan a la expectativa de subida de tipos de interés como uno de los principales catalizadores, a pesar de que se aplaza, al menos, a 2019. "El timing para las financieras mejorará según avance el año y se descuente un escenario de subida de tipos", dicen en Banco Sabadell que apuestan, además, porque se cierre el hueco abierto entre los bancos estadounidenses y los europeos. Credit Suisse subraya como puntos positivos de los bancos, también, su "enfoque minorista, la rentabilidad de su cartera hipotecaria y su sensibilidad a los bajos tipos de interés".

Los expertos recuerdan que la banca española sufrió fuertes caídas por la tensión en Cataluña, pero a medida que se aleja la incertidumbre, "los inversores parecen sentirse atraídos por bancos como el Santander, que espera recoger los frutos de la adquisición de Banco Popular durante 2018", señalan desde ActivTrades.

Ni las caídas de este año abaratan Inditex

La joya de la corona del sector retail tiene un PER caro frente a sus comparables. El gigante español cotiza con un multiplicador de beneficios de 24,5 veces frente a la media de sus competidoras, que se sitúa en las 19,7 veces, y entre las que se encuentran otras grandes del sector como Gap y H&M. Sólo la supera Fast Retailing, con un PER de 35,8 veces. La textil gallega no ha tenido su mejor año en bolsa. Sus títulos se dejan en el parqué más de un 8% y caen un 18,7% desde sus máximos anuales. Al tiempo que la compañía ha retrocedido en bolsa, también ha perdido el favoritismo de los analistas, que le retiraron el cartel de compra el pasado mes de noviembre y 2017.

