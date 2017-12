Las comisiones 'se comen' el 50% de la rentabilidad de un plan a largo plazo

Los planes de pension no son mas que un subsidio encubierto del Estado a los bancos.



El Estado deja de cobrar 30% ( tramo del salario medio Español) a cambio de 20 años de media de comisiones como minimo 1,5%. ( o sea 30%)



Al final el inversor tambien paga IRPF por el rescate... o sea que desde punto de vista fiscal no es gran cosa.



Este sistema se justifica si la rentabilidad bruto que ofrecen los planes es superior a la del mercado.... pero como no lo es, entonces es un mal negocio.