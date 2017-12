700 1045

Foment insta al nuevo Govern a frenar la fuga de empresas y a dar seguridad jurídica

Barcelona, 27 dic (EFE).- La principal patronal catalana, Foment del Treball, ha instado al nuevo Govern que surja de las elecciones del 21 de diciembre a "frenar" la fuga de empresas de Cataluña y a crear un marco de "seguridad jurídica" en la comunidad.

En una rueda de prensa previa a la asamblea general de Foment, el presidente de esta patronal, Joaquim Gay de Montellà, ha hecho estas peticiones al próximo gobierno catalán.

Gay de Montellà ha alertado de que si no se ataja la fuga de empresas y se crea un entorno de estabilidad institucional y de seguridad jurídica en Cataluña, "en tres o cinco años", crecerá a menor ritmo que el actual y "dejará de ser uno de los motores de Europa".

Por otra parte, Gay de Montellà ha instado al Gobierno a retirar "inmediatamente" la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se ha felicitado por que los policías desplazados a Cataluña tengan ya fecha de regreso a sus lugares de origen.

Y es que Foment entiende que tras unas elecciones catalanas que han registrado una participación histórica, ahora corresponde "la recuperación institucional de la Generalitat y la formación de un Govern" de acuerdo a lo que han votado los ciudadanos.

No obstante, Foment ha mostrado su preocupación por que continúe la marcha de sedes sociales de Cataluña -3.160 empresas desde el 1 de octubre-, y por ello confía en que el nuevo Govern logre "parar" esta fuga de compañías.

"Tenemos que conseguir que las empresas no tengan dudas que les hagan marcharse", ha dicho Gay de Montellà, acompañado por el secretario general de esta patronal, Joan Pujol.

Respecto a los comicios del jueves pasado, Gay de Montellà ha asegurado que visto el nivel de participación alcanzado (82 %), habría que "valorar" si celebrarlos "siempre entre semana".

Preguntado por la idea de la plataforma "Barcelona is not Catalonia" de crear una nueva comunidad autónoma denominada Tabarnia, formada por comarcas de Tarragona y Barcelona donde el independentismo es minoritario, Gay de Montellà se lo ha tomado a broma: "Hoy es 27 de diciembre, no 28 de diciembre", ha asegurado en alusión al Día de los Inocentes.

