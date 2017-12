800 533

Cerca de 3 millones de personas tienen la tarjeta de transportes 'Multi'

Madrid, 26 dic (EFE).- Cerca de 3 millones de personas tienen la tarjeta de transportes 'Multi', puesta en circulación en la Comunidad de Madrid el pasado 7 de julio en sustitución de los billetes magnéticos, los cuales tendrán que dejar de usarse de forma definitiva a partir del 1 de enero.

Esta tarjeta permite cargar hasta tres títulos de transporte no personales: el metrobús, los bonobuses de diez viajes de autobuses interurbanos y el billete sencillo de metro.

Cada día se realizan más de 800.000 viajes en la Comunidad de Madrid con este nuevo soporte, que utiliza tecnología sin contacto y es reutilizable, según ha informado hoy el Gobierno regional en una nota de prensa.

La 'Multi' se puso en circulación el pasado 7 de julio y durante los primeros meses, hasta el 14 de octubre, la Comunidad entregó más de 1,2 millones de tarjetas gratuitas a todos los que la solicitaron a través de la web del Consorcio.

Desde el pasado 31 de octubre ya no se expiden billetes magnéticos en papel y los usuarios que aún tengan en su poder alguno de ellos solo podrán utilizarlo hasta el 31 de diciembre, ya que no se realizarán canjes o devoluciones de los títulos o viajes no consumidos.

