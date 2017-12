El 'Bitcoin' y las criptomonedas se estrellan por Navidad

No tienen vergüenza que bancos como UBS sigan que es la mayor burbuja de la historia, cuando todos sabemos que las mayores burbujas son otras, como la bolsa, la deuda, los pufos de los bancos, etc. A los bancos todo esto no les gusta, porque saben que las cryptomonedas les van a quitar mercado, ellos son dinosaurios que no evolucionan, pero las cryptomonedas estan evolucionando sin parar.