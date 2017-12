El bitcoin se hunde hasta un 30% y llega a perder la cota de los 11.000 dólares

#3



Obviamente comparto tu punto de vista. España está hecha jirones. Por eso no creo que hacer boicot pueda fracturar lo que ya está roto. Simplemente significa equiparar la realidad económica a la realidad política.



El problema de no hacer boicot a los productos catalanes, es que es una forma de aquiescencia, de nosotros, el pueblo soberano, con la intención del gobierno de darle el Cuponazo a los catalanes para que sigan en España.



Pero no van a seguir, pues los separtistas negocian desde una posición de fuerza, hechos consumados, contra un gobierno cobarde, mentiroso y entregado con armas y bagajes al rojerío de la televisión y de la cultura tercermundista de este país. Si no me crees, ve Basura 3 o la Sexta Zahurda, o Caca 5, o Cuatro Pelagatos. Se dice que España es sociológicamente de izquierdas, pero no es así. Son los medios de comunicación y la cultureta de mierda, la que es de izquierdas.



Y son esta escoria forrada a costa de las subvenciones y de los concursos otorgados por el dedazo del poder, los que nos van a llevar a ser algo peor que Venezuela.



Pues lo siento. Boicot a los productos catalanes.



Porque se nos acaba el tiempo. La gente ha pasado por alto lo de Rusia. Pero los servicios del FSB han visto con claridad que España es un país que se puede desestabilizar. Y España es clave en la geoestrategia de EEUU. Formamos parte del Gran Juego 2.0. El que precede a la Tercera Guerra Mundial.



¿Quieres una Segunda Guerra Civil antes de la Tercera Guerra Mundial?



Yo no. Boicot a Cataluña.BOICOT A CATALUÑA YA.