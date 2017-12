El Ibex 35 corrige un 0,26% y cierra al borde de ceder de los 10.200 puntos

Por segunda vez en mi vida me pongo corto con Santander hace una horita.. Las colorines las espero abajo para volverla a comprar, a ver si me sale bien la jugada. Creo que los catalanistas radicales van a volver a ganar.



Si no sale, igual el número de navidad terminado en cinco.



Feliz navidad a todos los pardos de buena voluntad. A los demás que les den por el c...