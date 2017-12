Trea AM se ofrece como gestora boutique de marca blanca a bancos y aseguradoras

Antonio Muñoz Suñé y Eduardo Ripollés



Trea AM ha conseguido en los últimos dos años hacerse un hueco importante en el mundo de la gestión de activos hasta el punto de que su patrimonio ya supera los 5.000 millones de euros bajo gestión, lo que la sitúa como la 15 gestora más grande por activos bajo gestión en fondos.

De este patrimonio, una buena parte lo ha conseguido gracias al desarrollo que ha tenido la gestora como marca blanca de los distribuidores financieros. En concreto, es la gestora de entidades como Cajamar. Madiolanum o BMN y de hecho, la suma de estas tres patas abarcan el 90% por ciento de sus activos bajo gestión.

De ahí que entre sus objetivos de cara al año que viene siga estando presente el de potenciar ese modelo de negocio que cobra sentido con la implementación de Mifid II y se dirigen tanto a bancos medianos y pequeños como a aseguradoras que quieran potenciar su negocio de gestión de activos. Aun así esto no implica que no vayan a desarrollar otros modelos de su negocio y de hecho, piensan en dar un impulso a los fondos de la propia gestora: 3G Credit Opportunities, Select European Equities, Trea Rentas Emergentes y la reciente incorporación de Trea Iberian Equity, gestionado por los ex Gesconsult Alfonso de Gregorio y Lola Jauquotot. "Creemos que con Mifid II va a haber mucha demanda de productos buenos de terceros así que queremos desarrollar nuestra propia gama Trea pero sin canibalizar a nuestras redes de distribución. Es decir, estaremos en todas las plataformas pero no haremos una comercialización activa", apunta Antonio Muñoz Suñé, director de la gestora.

De ahí el refuerzo que han hecho de su equipo tras los meses de verano ya que se han incorporado al equipo un buen número de analistas con gran experiencia entre las que se encuentra Natalia Bobo, y también gestores especializados en renta variable como De Gregorio o Jauquotot. "Históricamente nos hemos sentido muy a gusto con nuestro equipo en renta fija y teníamos un problema en la renta variable española por lo que nos hemos encargado en fortalecer ese equipo de gestión", apunta Eduardo Ripollés, director de desarrollo de negocio de Trea AM, con el objetivo de replicar el buen comportamiento de sus fondos de renta fija a los de renta variable, que ahora ocupan en torno a 1.100 millones de sus 5.000 millones de patrimonio.

¿Qué pasará con su negocio en BMN?

La gestora afronta el nuevo año con un claro objetivo, el seguir creciendo tanto de manera orgánica como inorgánica aunque reconoce que, al menos en España, antes de realizar cualquier operación primero hay que esperar a ver el resultado de la segunda oleada de operaciones corporativas que se produzcan en el sector financiero. Una de esas operaciones, la fusión entre Bankia y BMN, que Suñé califica de "inminente" puede suponer un recorte de su patrimonio ya que el 27% de su patrimonio está en fondos de BMN que acabarán en Bankia. Sin embargo, Suñé se muestra optimista: "Vamos a gestionar el mandato hasta el día de la fusión y estamos hablando con Bankia para ver qué tipo de colaboraciones podemos tener con ellos ya que hay algunas que son muy claras", afirma.

En todo caso, esta operación no ha variado un ápice su ambicioso objetivo de duplicar su patrimonio hasta los 10.000 millones de euros, aunque no se marcan un plazo concreto para conseguirlo.

