Una tecnológica gana un 3.000% en bolsa al anunciar su vinculación con el blockchain

hacer especulacion y ganar dinero con ella, no te convierte en un inversor, simplemente has llegado a tiempo y has pillado la oportunidad, cuando se ve de que esta hecho uno, es de si en 20 años, no te has arruinado con alguna burbuja o movidas de esas, como si ganas 10 millones de euros con el bitcoin (que lo dudo, como mucho te habras triplicado un par de miles y te creeras el p.amo mientras por dentro te lamentas de no haber puesto hasta tu casa, y como dudo que hayas dado un pelotazo),



como si ganas 10 millones con el bitcoin y en 20 años te hayas tragado varias quiebras, muchos coches y demas, y estes como otro currante mas trabajando (que ha pasado y mucho), VS el inversor que hoy tiene 10 y mañana tiene 11, y pasado tiene 11.5 y al siguiente tiene 13......



y si, como todos, ojala comprar bitcoin con todo el dinero a 100 euros hace 2 años, pero creeme, que quienes lo han hecho, ni estan aqui ahora escribiendo y son 4 gatos informaticos de china y usa.