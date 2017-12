Fluidra: "Cataluña es mercado español y Fluidra es global"

Las ventas de la compañía en Cataluña son residuales

En noviembre anunció su fusión con Zodiac, de EEUU

En noviembre Fluidra centró el interés del mercado al anunciar su fusión con la estadounidense Zodiac. No obstante, la firma también ha atraído la atención del mercado al tener sede en Sabadell y, por tanto, estar expuesta al devenir político de la comunidad autónoma, que celebrará este jueves elecciones.

A este respecto, en un encuentro con periodistas, Cristina del Castillo, directora de Relaciones con Inversores de Fluidra, ha incidido en que la parte del negocio de Fluidra que depende del mercado catalán es residual, por lo que no esperan que les afecte más que a cualquier otra cotizada. "Cataluña es España y Fluidra es global. No podemos saber qué pasará pero no creemos que vaya a suceder más de lo que ya ha sucedido". Del Castillo, asegura que no han tenido fuga de capitales como se ha visto en otras entidades, por ejemplo, los bancos. Además, remarca que la compañía maneja diferentes informes en los que se garantiza la estabilidad. En su caso, más de un 40% de sus ingresos provienen de la Unión Europea

Sin duda la incertidumbre en Cataluña no podrá empañar el año que está firmando Fluidra. Es una de las más alcistas del Mercado Continuo, con un repunte superior al 160%. Para Cristina del Castillo, "el mercado estaba esperando que algo sucediera y ha reconocido la consecución del plan estratégico". Y es que el grupo ha logrado ya los objetivos fijados para el cierre del año 2018.

Tras estar a punto de firmar el que será su mejor año en bolsa desde que debutaron, desde Fluidra creen que el próximo ejercicio será de consolidación. Eso sí, "no descartamos que sigamos subiendo porque existe un gran interés en el valor, aunque esas alzas serían más moderadas". En este sentido, la directora de Relaciones con Inversores ha indicado que han entrado en el capital inversores importantes europeos, con una participación inferior al 3% y, por tanto, la empresa no tiene la obligación de comunicarlo a la CNMV.

La nueva Fluidra, que seguirá cotizando en bolsa española, contará con menos liquidez, ya que la entrada de nuevos jugadores reducirá el 'free float' (capital que circula libremente en bolsa). Es el caso de Rhône Capital, que tendrá una participación del 42%, mientras que las familias fundadoras poseerán un 29%. El 'free float', por tanto, caerá del 50% anterior al 29%. De hecho, esta bajada no les permitiría dar el salto al Ibex 35, una plaza que sí obtendrían por capitalización, ya que la nueva Fluidra capitalizará más de 2.000 millones de euros.

El fondo de capital riesgo se ha comprometido a mantener su participación durante dos años, para luego salir ordenadamente, por lo que no se descarta que las familias fundadoras pudieran recuperar parte de la participación. Precisamente, uno de los atractivos que ha tenido Fluidra para los inversores es que es familiar. En este sentido, "el inversor no ha manifestado intranquilidad por la operación con Zodiac, ya que las cuatro familias siguen presentes".

No se verán resultados hasta 2019

Si bien la fusión de Fluidra y Zodiac se anunció en noviembre, no se hará efectiva hasta el primer semestre de 2018, por lo que los resultados combinados de ambas firmas no llegarán hasta 2019.

Fluidra espera que el nuevo grupo logre unas ventas agregadas de 1.300 millones de euros. Asimismo, estiman que crecerán orgánicamente a un ritmo del 6%-7% anual en la facturación hasta 2020. Por otro lado, la compañía resultante "contará con una alta capacidad de generar cash flow, lo que permitirá un rápido proceso de reducción de deuda hasta 2020, siendo este aspecto uno de los ejes estratégicos", explican desde Fluidra.

Precisamente, el aumento de deuda será uno de los inconvenientes para elevar el 'pay out' (parte de los beneficios dedicada al pago de dividendos). Tal y como explica Cristina del Castillo, "la deuda/ebitda resultante será de 3,6-3,8 veces y Fluidra se encuentra cómoda con un endeudamiento en torno a las 2 veces o 2,5 veces con adquisiciones, por lo que de momento mantendremos el 'pay out' en el 50%". No obstante, la directora de Relaciones con Inversores del grupo no descarta que si logran bajar de las 2 veces se produzca una mejora en la política de dividendos.

