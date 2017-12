800 563

May destacará su interés en negociar los acuerdos comerciales tras el "brexit"

Londres, 18 dic (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, destacará hoy que el Reino Unido buscará negociar acuerdos comerciales con países fuera de la Unión Europea (UE) durante un periodo de transición tras el "brexit", informan hoy los medios.

La jefa del Gobierno se reunirá hoy con varios ministros y después hará una declaración en la Cámara de los Comunes -sobre las 15.30 GMT- para informar a los diputados sobre el Consejo Europeo de la semana pasada y también acerca de los objetivos que se ha marcado para negociar futuros acuerdos con otros países.

May reiterará que el Reino Unido dejará el mercado único europeo y la unión aduanera en marzo de 2019, tras lo cual espera haya un periodo de transición de dos años.

"Nos prepararemos para nuestra futura política comercial independiente negociando, y si es posible firmando, acuerdos comerciales con terceros países, que entrarían en vigor después de que concluya el periodo de implementación (transición)", dirá May, según extractos de su intervención divulgados hoy a los medios.

May afirmó ayer en dos artículos publicados en la prensa que los críticos con el "brexit" no lograrán hacerlo "descarrilar" y afronta con optimismo la siguiente fase de las negociaciones con Bruselas.

"A pesar de todo el ruido, este Gobierno está llevando a cabo el trabajo", afirmó la primera ministra en el tabloide "Sunday Express" días después de que un grupo de diputados de su formación se rebelaran para forzar que el Parlamento pueda votar el futuro acuerdo de salida de la Unión Europea.

"No nos harán descarrilar de nuestro deber fundamental de cumplir con la voluntad democrática del pueblo británico", indicó May en un artículo en "The Telegraph".

El Consejo Europeo aprobó la semana pasada pasar a la segunda fase de las negociaciones, centrada en la futura relación entre el Reino Unido y el bloque europeo, tras el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas correspondiente a la primera fase.

En virtud de ese pacto, se garantizan los derechos de los comunitarios que viven en el Reino Unido, Londres pagará una suma considerable por el "divorcio" y la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda seguirá siendo invisible.

