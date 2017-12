PharmaMar cae con fuerza en bolsa tras el rechazo europeo a su fármaco Aplidin

Triste que pacientes desahuciados no puedan recibir un tratamiento novedoso y eficaz porque el tribunal que lo autoriza es tan incompetente que pone en duda (ojo aquí !), la metodología propuesta por ellos mismos para el cálculo (ojo aquí tb !) de los objetivos secundarios. Da la sensación que este tribunal está no para gestionar procesos de autorización, sino más bien para denegarlos de forma arbitraria forzando el NO. Qué intereses extraños puede haber detrás de estas "gamberradas" ?, la empresa y los pacientes necesitan una explicación clara, o de lo contrario la situación puede derivar en responsabilidades penales por prevaricación.