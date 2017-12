H&M se desplomó en bolsa tras registrar su mayor caída de ventas en una década

yo soy de inditex a tope, me encanta su gestion y empresa, ojala las hubiese comprado despues de leer a warrenbuffet cuando estaban a 60€ me acuerdo, despues de el split a 100€, hubiese ganandl con dividendos mas de un 400% a dia de hoy, mucho mas que hacer el gracioso con triangulos y mier-das de esas...



pues bien, aunque pueda parecer infalible, yo yo os digo, cotiza a per alto, es una empresa espectacular, pero yo solo compraria a 25 o asi. hay MUCHAS incrrtidumbres aun por despatar, no se sabe que pasara con primark, uniqlo y amanzon...