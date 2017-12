Draghi: "La zona euro no sufrirá efectos negativos por las subidas de tipos de la Fed"

Sobre inflación en el 2%: "Hoy estamos más confiados que hace dos meses"

Espera que la mejora del mercado de trabajo impulse los salarios

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), respondió a las cuestiones que le plantearon los periodistas al finalizar su discurso. El italiano tuvo que tratar temas tan distintos como la posibilidad de que el crecimiento del 1,7% de inflación que esperan para 2020 sea suficiente para subir tipos, que se pueda haber quedado sin munición si llegasen ahora momentos difíciles para la economía, o incluso, cómo se va a encarar el posible impago de la matriz alemana de Conforama, cuya deuda ha comprado el BCE.

Bloomberg News

Pregunta: Espera una inflación creciendo al 1,7% en 2020. ¿Cree que el ritmo de crecimiento esperado para la inflación es suficiente? ¿Afectará de alguna manera a su programa de compras?

Respuesta: El debate que hemos tenido hoy refleja un aumento de la confianza que tenemos en que la inflación vuelva a un ritmo de crecimiento autosostenible en el medio plazo. En general, las noticias son muy positivas. Hoy no hemos discutido sobre su impacto en el programa de compras. En resumen, la revisión macroeconómica va en la buena dirección.

CNBC

Pregunta: ¿Cuándo nos dará más detalles sobre cómo va a acabar el QE?

Respuesta: Si repasamos el discurso inicial, la retórica sobre el QE no ha cambiado nada. Todavía no es momento. La conclusión de nuestra reunión es que todavía se necesita un amplio grado de apoyo monetario a la economía, y no hemos cambiado nada nuestra opinión sobre el QE.

Pregunta: ¿Usted baraja la posibilidad de que lleguen problemas a la economía y se hayan quedado sin munición?

Respuesta: No hemos discutido sobre esa cuestión, que además, es muy poco probable.

Reuters

Pregunta: ¿Han planteado dejar de relacionar en su discurso la inflación con el futuro del QE?

Respuesta: No hemos discutido sobre cambiar nuestro discurso en este sentido.

Pregunta: ¿Mantiene que el 1,7% de inflación estimado para 2020 no está en línea con su objetivo?

Usted quiere saber cómo está de cerca el 1,7% de nuestro objetivo. La cuestión no es cómo esté de cerca, si no cómo de fuerte es el ritmo de crecimiento hacia un nivel autosostenible. El desarrollo que estamos viendo en la economía real mejora nuestra confianza.

Market News International

Pregunta: Teniendo en cuenta las perspectivas favorables para la economía que manejan ¿revisará permanentemente el QE? ¿Han discutido sobre dejar abierto su final?

Respuesta: Se discutió el diseño del programa hace un mes y medio, y hoy no se ha vuelto a plantear. Lo que se dijo entonces se mantiene sobre la mesa, tanto en tamaño, volúmenes, tiempo y el final abierto.

Televisión alemana

Pregunta: La Reserva Federal subió ayer los tipos de interés, y parece que lo hará de nuevo pronto, y más rápido de lo previsto. Cada vez hay más distancia entre estos tipos de interés, y los de la eurozona. ¿Podría esto afectar negativamente a la economía de la eurozona?

Respuesta: Las diferencias entre las decisiones de política monetaria, de tipos de interés, en este caso, refleja las distintas posiciones que hay entre las dos regiones, en el camino de la recuperación económica. En EEUU la recuperación es ahora menor, pero la etapa en la que ellos están es más avanzada que la nuestra. Especialmente cuando nos fijamos en el comportamiento de los salarios. La política monetaria refleja la diferencia que hay entre la etapa en la que está cada región. Nosotros no vemos efectos negativos por esa diferencia de tipos de interés a la que usted se refiere.

Pregunta: Sobre la perspectiva de inflación, y su optimismo ¿es muy probable que se alcance el 2% en el futuro cercano?

Respuesta: Hoy estamos más confiados que hace dos meses, eso está claro. Al final, los salarios reaccionarán a esta mejora en el mercado laboral, a pesar de todos los factores que ya destaqué en el foro de Sintra. Habrá factores negativos que desaparecerán con la mejora del mercado laboral.

Handelsblatt

Pregunta: Algunos de sus colegas han expresado confianza en que las compras terminarán en septiembre de 2018. ¿Está de acuerdo?

Respuesta: Hoy no se ha discutido sobre esto, pero sí hace un mes y medio. La mayor parte quería que el programa se mantenga abierto en su final, y así se diseñó en la última reunión.

Pregunta: El BCE ha comprado bonos de Steinhoff (matriz de Conforma), y la empresa está ahora en problemas. ¿Tendrá consecuencias en el QE? ¿Investigan sus consecuencias?

Respuesta: El programa es una de nuestras herramientas, que consideramos muy importante para conseguir nuestro mandato. No está pensado para evitar pérdidas, ni conseguir beneficios. Dicho esto, teniendo en cuenta que es un programa enorme, es normal que haya ciertas pérdidas. Los otros bancos centrales que han llevado a cabo programas similares no publicaban tanta información como nosotros. Somos mucho más transparentes. Eso sí, desde luego que aprenderemos de esta experiencia. En cuanto tuvimos la noticia, hemos parado de comprar. Si la pregunta es quién va a pagar por estas pérdidas, la respuesta es que representan una cantidad minúscula dentro de los beneficios que producimos el año pasado.

Financial Times

Pregunta: Sobre Steinhoff, ¿consideráis vender la deuda que tenéis de la empresa?

Respuesta: No puedo añadir nada más. Estamos debatiendo sobre el tema.

Pregunta: Respeto al 1,7% estimado de IPC para 2020, teniendo en cuenta que siguen confiando en que siga la recuperación, ¿podría ser suficiente?

Respuesta: No tiene por qué. Tiene que ser sostenible y autosostenido. Es muy pronto todavía para hablar de cambios en nuestras políticas. Nosotros tenemos confianza en que el moméntum del crecimiento está llegando.

The Wall Street Journal

Pregunta: La recuperación de la eurozona lleva 4 años y medio, sigue creciendo, pero se estima que los tipos se mantenga en niveles actuales. ¿Está preocupado por si llega la siguiente recesión no tenga herramientas suficientes para encararla?

Respuesta: Hoy, diría que hablamos de un evento muy muy poco probable. El debate es importante: el espacio de nuestras políticas. ¿Tendremos espacio en caso de que algo inesperado, poco probable, ocurra? Es una buena pregunta, pero esto confirma la necesidad de hacer las economías más resistentes, y no sólo por la vía de la política monetaria. Lo hemos dicho muchas veces las reformas estructurales son necesarias, y hacia ahí es donde deberíamos estar enfocando los esfuerzos.

Pregunta: ¿Tiene alguna valoración de cómo va a afectar la reforma fiscal estadounidense a la eurozona?

Respuesta: No puedo responder a eso. No hemos discutido sobre ello. Tendríamos que mirar el paquete total de medidas, y recuerde además que la fiscalidad no es nuestra competencia. Sobre el impacto en la economía europea, lo miraremos, pero aún no.

Il Sole 24h

Pregunta: ¿Considera que en los últimos meses ha caído la dependencia del BCE por parte del crecimiento económico?

Respuesta: Sí. Nuestra política ha acompañado la recuperación, y luego la expansión de la economía europea. De hecho, a medida que crecía en fuerza, la cantidad nominal de apoyo ha caído hasta la mitad.

Pregunta: Yellen ha acabado su mandato subiendo tipos. ¿Se ve usted subiendo tipos antes de irse?

Respuesta: No puedo decir cómo me veo a mi mismo, pero si subiésemos tipos, serían buenas noticias, ya que significaría que estamos de nuevo en el camino de una inflación autosostenible.

Sin identificar

Pregunta: ¿Qué debate tienen en el BCE sobre las posibles burbujas en algunos sectores, y cómo podría impactar el QE en esto?

Respuesta: Siempre discutimos temas de estabilidad financiera. Y los riesgos que podrían emerger de nuestras decisiones. Vemos algunos riesgos en valoraciones, pero también hay que preguntarse cómo está el apalancamiento en la región. Y ahí, nosotros no vemos que esté creciendo en el sector privado. Si vamos a distintos mercados, es cierto que nuestras valoraciones pueden ser elevadas, pero la respuesta a este problema no es cambiar nuestro programa.

Les Échos

Pregunta: Alemania no tiene gobierno. Ha mencionado completar la unión bancaria en su discurso. ¿Se podrá hacer teniendo en cuenta la actualidad política?

Respuesta: Creo que su pregunta identifica el problema real que tenemos en una parte del mundo en la que existe la democracia. Con democracia tienes elecciones, con elecciones tienes gobiernos que se tienen que formar. Se tomará el tiempo que sea necesario para formar gobierno. Tenemos nuestra opinión de qué es lo que debería hacerse, pero estamos en manos de los ciudadanos europeos, de una forma democrática. No está en nuestras manos decidir el cuándo, ni la forma.

Periodista alemán sin identificar

Pregunta: Ha destacado que los riesgos están equilibrados para el crecimiento económico. ¿Y para la inflación?

Respuesta: Podemos decir que el riesgo de deflación ha desaparecido. Esto es algo que sí podemos decir de forma segura. También podemos decir de forma segura que la inflación en niveles del 0,5% o 0,6%, es el límite. No creo que se pueda caer por debajo de esos niveles. La respuesta de los salarios es pequeña, comparadas con otras recuperaciones. Esta cautela sobre nuestra confianza en el tema de la inflación no nos permite concluir que no podría volver a caer. Hay menos probabilidad, pero no iría más allá.

Periodista alemán sin identificar

Pregunta: El presidente del Deutsche Bank ha dicho que el QE debería acabar en septiembre, y uno de los argumentos que usó es que con el crecimiento por encima del 2%, no tiene sentido mantenerlo. ¿Cree que tiene un punto de razón?

Respuesta: Nuestro mandato no es el crecimiento, ni el empleo, si no la estabilidad de precios.

