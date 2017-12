Siemens Gamesa y Vestas disfrutan en bolsa el rumor de una reforma fiscal en EEUU que no les afectará

Siemens Gamesa sube ya casi un 25% desde los mínimos del año en noviembre



La especulación de que la nueva reforma fiscal finalmente no eliminará las desgravaciones fiscales para el sector de la energía eólica está impulsando a las dos compañías: Vestas lidera las subidas del Stoxx 600, con un avance superior al 6%, mientras Siemens es el valor más alcista del Ibex 35, subiendo cerca de 3,3%.

La reforma fiscal no tocará las ayudas impositivas al sector de la energía eólica. Al menos así se está valorando por parte de los inversores, que están comprando con avidez los títulos de empresas como Vestas o Siemens Gamesa. En concreto, según una filtración a Bloomberg, la nueva reforma fiscal que se prepara para EEUU no tocará los beneficios impositivos del que gozan estas firmas. Sin embargo, todavía no se puede descartar totalmente, ya que no se ha aprobado oficialmente el plan.

El avance de Siemens Gamesa, empresa que vuelve a formar parte del índice Eco10, el selectivo de ideas de calidad en la bolsa española de elEconomista, es, a media sesión europea, del 3,3%, siendo el valor más alcista de todo el Ibex 35, y el cuarto del Stoxx 600. Por su parte, Vestas, competidor de la española, es la empresa que más sube de este último índice, con un repunte superior al 6% en la jornada.

Hay que tener en cuenta que EEUU es territorio conquistado por la danesa Vestas, con un 47,1% de sus ingresos del año 2016 provenientes de América. Para Siemens Gamesa, sin embargo, el porcentaje es muy inferior, recibiendo ese año un 12% de sus ingresos por parte de este territorio.

Eso sí, el pasado mes de octubre Gamesa cerró un importante pedido en el país norteamericano, al recibir un encargo de 1.310 generadores de energía eólica de distintos modelos para Estados Unidos, que irán a cinco proyectos eólicos con capacidad de generar energía para cerca de 240.000 hogares en el país.

La subida de Vestas del jueves, casi el doble de fuerte que la de Siemens, también puede estar recogiendo el último pedido que ha recibido la firma danesa: el miércoles se conoció que ha recibido un pedido de 250 mw en la India, territorio de Siemens Gamesa, siendo este el mayor pedido de este tipo de toda la historia del país. Así, parece que las dos firmas están atacando el territorio de su competidora, teniendo en cuenta que la española cerró a finales de noviembre un contrato de 72 aerogeneradores para ser instalados en Dinamarca, el país de origen de Vestas.

Con todo, Siemens Gamesa repunta ya casi un 25% desde que tocó mínimos del año en noviembre, y ahora cotiza en el entorno de los 11,5 euros.

