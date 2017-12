El Ibex 35 corrige un 0,82% y pierde los 10.200 tras la reunión del BCE

El IBEX 35 es una mierda como un camión de grande, desespera a propios y extraños pero digo una cosa:



Telefónica con un PER 10 y a 8 euros y Santander con crecimiento de doble dígito al igual que BBVA que son medio IBEX, me parecen un manjar muy apetitoso y no me lo voy a perder pase lo que pase. Sin miedo alguno pues no se refleja con la realidad.