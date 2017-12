El Ibex 35 recupera un tercio de lo perdido frente a Europa a siete días del 21-D

No es probable un 'rally' aunque gane el bloque constitucionalista

Tras las elecciones la dificultad estará en formar un gobierno estable

En una semana se celebrarán las elecciones autonómicas del 21-D en Cataluña. Unos comicios que fueron convocados tras la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central y del que estarán muy pendientes los inversores.

Y es que desde que se convocó el referéndum ilegal del 1-O el 9 de junio, la bolsa española se descolgó de la europea abriendo un diferencial que llegó a superar los 9 puntos porcentuales en los días más tensos del desafío independentista. Concretamente el 4 de octubre, la sesión posterior a la huelga general en Cataluña y al discurso de Felipe VI, en el que el Rey advirtió que "la Constitución prevalecería frente a quienes quiebran la convivencia".

El frenazo en el mercado español por el conflicto secesionista ha llevado al selectivo nacional a dejarse un 6,5% desde que arrancó el Procés, cuando el Ibex era el índice más alcista del Viejo Continente y avanzaba un 17% en el año. "En general no vemos una infravaloración clara del Ibex frente a Europa, por lo que esperaríamos un comportamiento similar a futuro", señala Nicolás López, del departamento de análisis de M&G Valores. "Las diferencias que pueda haber se explican más por la composición de los índices. El comportamiento relativo del sector bancario, flojo desde el verano, es la clave para el comportamiento relativo del Ibex 35", añade.

Los valores que más ceden desde junio son Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas y Dia, y lo hacen por la presentación de sendos profit warning (rebaja de estimaciones), no por causas derivadas del conflicto catalán.

Las firmas más afectadas por la crisis independentista sí que se han recuperado de las pérdidas que sufrieron en octubre. Sabadell y CaixaBank avanzan un 4,7% y un 2% respectivamente desde que anunciaron el traslado de su sede social, y Merlin se anota un 6% desde la sesión del 25 de octubre.

¿'Rally' de 'inocentes'?

A pesar de que la convocatoria a las urnas calmó los ánimos de los inversores, y que España ha recortado un tercio la brecha con Europa, los expertos consultados coinciden en señalar que es probable que la recuperación se posponga hasta que se aclare la situación política. "Mientras tanto esperamos que el selectivo continúe cotizando dentro del rango entre los 10.000 y los 10.450 puntos hasta que desaparezcan todos los focos de incertidumbre", explica Joaquín Robles, analista de XTB. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró el pasado martes que la operación de venta de un 7% de Bankia demuestra que la economía española ha recuperado la confianza. Asimismo, la banca española ya cotiza con una prima del 7% frente a la última década.

¿Quedan opciones de que la bolsa viva un rally de inocentes en las cinco sesiones que restan entre los comicios catalanes y el 29 de diciembre? "Hay mucho potencial para el Ibex 35 y lo que necesitamos es que el momento mejore", señala Pablo García, analista de Alphavalue.

Los expertos insisten en que a los inversores no les vale cualquier resultado en las urnas. "No obstante, al bloque constitucionalista no le bastaría con sacar más votos, sino que se pueda formar un gobierno estable en el Parlament, alejando así el miedo a un nuevo desafío secesionista", recuerda José Luis García, analista de Dif Broker. "En cualquier caso, no vemos que la incertidumbre pueda desaparecer súbitamente", añade.

