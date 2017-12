10 firmas que vender del mercado británico, según Goldman Sachs

Marks & Spencer, Pearson, William Hill... son algunas de las firmas que listan



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







El banco estadounidense Goldman Sachs señala 10 ideas en la bolsa del Reino Unido que, de cara a 2018, podrían sufrir "retos estructurales significativos". Entre estas empresas se encuentran dos gigantes del sector financiero, como son Lloyd's y Barclays. Las diez firmas destacadas cuentan con un recorrido de caídas del 15% de media, hasta alcanzar su precio objetivo para los siguientes 12 meses.

Lloyd's

A pesar de ser uno de los bancos más grandes del mundo, con una capitalización cercana a los 50.000 millones de libras esterlinas, la firma británica se encuentra entre las ideas que vender, según Goldman. La empresa está encontrando una presión significativa en el capital que podría afectar al crecimiento potencial de sus dividendos. Además, consideran que va a tener que enfrentarse a una competencia más fuerte en el mercado de las hipotecas, y una normalización de ciertos costes que podría pesar en su rentabilidad.

Barclays

Es el otro gran banco de la lista, con una posición de capital inferior a sujs comparables, a la que además se suma una preocupación sobre su habilidad de aguantar más presión en su capital, debido a distintos litigios con los que está lidiando.

M&S y Next

Las dos empresas, dedicadas a la venta al por menor, tendrán que enfrentarse con lo que está lidiando todo el sector: el auge del comercio online. Ambas "tendrán que reposicionarse", destaca Goldman, y prevén un crecimiento de sus ventas like for like -un método de valoración que excluye cualquier evento, como expansiones, adquisiciones... etc, que haya podido aumentar de forma coyuntural las ventas de una firma- del 0% para la próxima década.

TalkTalk Telecom

El dividendo de la 'teleco' británica está en entredicho, según Goldman, por un mercado de la telefonía móvil de mucha competencia en Reino Unido, y muy baja rentabilidad.

Pearson

La editorial de libros, una de las más importantes de planeta en el sector educativo, se enfrenta a un "entorno muy competitivo", y "quedarse anclada" en prácticas del pasado harían que la firma sea un valor vulnerable en el mercado.

William Hill

La casa de apuestas deportivas online cuenta con una cuota de mercado "débil", y está en desventaja frente a otros competidores, como Betfair, ya que no cuenta con la ventaja de economía de escala, como sí tienen otros actores del mercado.

Cobham

La compañía del sector de la defensa tiene un contexto de grandes retos para su crecimiento orgánico, mientras que algunos de sus mercados clave continúan siendo débiles. Además, según Goldman, las expectativas en el programa del KC-46 (un avión cisterna) todavía es muy reducida.

Sainsbury

La segunda cadena de supermercados más importante de Gran Bretaña tendrá que encarar mayores presiones en los márgenes de su negocio principal, las tiendas de comestibles. Los resultados de la primera mitad del año en este sector reflejaron una caída mayor que la de sus comparables, debido a que Sainsbury se ha visto forzada a subir salarios en este segmento.

AstraZeneca

Las expectativas del consenso de mercado para el flujo de caja de la farmacéutica son demasiado elevadas para el negocio principal de la firma. Si el mercado ha descontado estas expectativas, y finalmente no se cumplen, esto podría dar un susto a la firma.

PUBLICIDAD