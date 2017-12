¿Realmente la pensión pública cubre el 80% del salario? No siempre...



Renta 4 ha echado por tierra una de las grandes afirmaciones que se hacen sobre el sistema público de pensiones ya que la idea de que la pensión pública cubre el 80% del salario solo se aplica cuando el sueldo es de 30.000 euros o menos.

Cuando se analiza el sistema de pensiones español siempre hay un titular que predomina sobre los demás: el sistema público es el más generoso de toda la Unión Europea. Al fin y al cabo, esos son los datos que da la Comisión Europea que cifra en niveles del 80% el porcentaje de salario que cubre la pensión pública , frente a una media en Europa del 42%.

Sin embargo, esta generosidad del sistema público también tiene matices, como sucede siempre cuando se calcula cualquier media. Antonio Fernández Vera, presidente de Renta 4, recuerda por ejemplo que esa tasa de sustitución del 80% es para los salarios de 30.000 euros- en España el salario medio es de poco más de 23.000 euros - pero cae a medida que el cálculo se realiza con salarios altos. "Para salarios de 60.000 euros la tasa de sustitución es del 58% y según nuestras estimaciones en el año 2025 introduciendo ya las modificaciones que se aprobaron en los años 2011 y 2013 caerá hasta el 47% en estos salarios y del 70 al 57 por ciento en sueldos de 50.000 euros", apunta. De hecho, según se desprende sus estimaciones- ver gráfico- la tasa de sustitución caerá en todos los tramos con especial incidencia en las rentas medias/altas que van de los 50.000 a los 70.000 euros.

Y es que si hay algo en lo que coinciden los expertos es que el actual sistema de pensiones es del todo insostenible atendiendo solo a un criterio demográfico en el que la población en edad de trabajar irá decreciendo al mismo ritmo en el que la población dependiente irá en aumento (La ONU calcula que España será el segundo país del mundo más envejecido por detrás de Japón), lo que se traduce en una abrupta caída en la tasa de dependencia (trabajadores por dependiente). "Se suele decir que se necesitan 2,5 trabajadores por cada dependiente para que un sistema sea sostenible y ahora ya hay 1,82 lo que demuestra que el sistema de financiación de la Seguridad Social está en crisis", apunta Vera. No en vano, si a la prestación de jubilación se une la prestación por desempleo esa tasa de dependencia cae hoy a niveles del 1,48 y en comunidades autónomas como Asturias o Galicia están a punto de caer de 1, lo que implica que puede darse el caso en el que no haya ni un solo trabajador por cada persona dependiente.

En este desfase no solo influye la demografía sino también la generosidad que ofrecen las nuevas pensiones con respecto a las antiguas. De esta manera en los últimos 10 años la pensión media mensual ha crecido un 36% según los datos del Ministerio de Empleo y la nómina mensual de las pensiones se ha elevado en el mismo periodo un 56% lo que implica que el efecto de sustitución de las nuevas pensiones con respecto a las antiguas es muy elevado y en aumento. "Los nuevos jubilados cobran hoy 1.300 euros frente a los 880 euros que cobraban los jubilados que ahora fallecen y esos 1.300 euros irán en aumento en los próximos años hasta acercarse a la pensión máxima", avisa el presidente de Renta 4.

Con este desolador panorama la gestora tiene claro cuál es el consejo: empezar a ahorrar cuanto antes para poder cumplimentar la pensión pública en el futura y para ello reclaman al Ministerio de Empleo que cumpla con su promesa de mandar una carta a los trabajadores informándoles de su pensión. "Es algo que se incluye en la Ley de 2011 y que no se ha hecho. Incluso en ese momento se nos llegó a pedir a las gestoras que informáramos también del ahorro privado y que mandáramos esa información conjuntamente con la de la Seguridad Social asumiendo nosotras los costes. Lo que han hecho en su lugar es un simulador que está mal", apunta Vera. De hecho, el simulador de la Seguridad Social es el peor de todos los simuladores que hay en el mercado ya que no deflacta el importe de la pensión con el IPC, no tiene en cuenta las modificaciones del factor de sostenibilidad ni el índice de revalorización de las pensiones (desde Renta 4 calculan que estas dos medidas implicarán en 10 años una pérdida del 19% del poder adquisitivo) y no informa de que hay un máximo en la pensión a percibir.

