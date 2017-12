El 40% del dinero nuevo en fondos de bolsa española lo captan gestores valor

Entran 833 millones de euros a estos productos, tras dos años de salidas

El de EDM es el segundo que más suscripciones logra

Foto: Archivo



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones En profundidad Lola Solana

Gestora de Banco Santander Más noticias







Los fieles a la gestión valor aumentan poco a poco en España. En una industria dominada hasta ahora por la banca, los fondos que aplican esta filosofía (la de buscar compañías infravaloradas por el mercado) se llevan ya cuatro de cada diez euros del dinero nuevo que ha entrado este año en fondos de bolsa española, según los últimos datos disponibles en Inverco, a cierre de octubre.

Si se amplía la referencia, además, a todos los productos que comercializan estas gestoras y no solo a los de bolsa española, la que creó Francisco García Paramés en octubre del año pasado, Cobas AM, figura ya como la sexta que más dinero capta este ejercicio, 1.016 millones de euros (y eso a pesar de que su esperado fondo de bolsa española echó a andar en marzo).

Este producto se cuela entre los diez que mayores captaciones logran en 2017, como lo hacen también otros tres que pertenecen a gestoras value. El fondo que más éxito ha tenido a estas alturas del año no forma parte de ese club aunque sí aplica cierta gestión de autor. Se trata de Santander Small Caps España A, que pilota Lola Solana que es, además, el fondo de bolsa española más rentable del año con un rendimiento del 25%. En él han entrado 231 millones de euros, 100 más que al segundo producto que más dinero nuevo capta este año: el que co gestiona Juan Grau junto a Alberto Fayos y Ricardo Vidal, EDM Inversión, en su clase dirigida a inversores institucionales, al que han ido a parar más de 131 millones de euros este año (de la clase R, la accesible al particular, salen, en cambio, 28 millones).

Cobas Iberia, por su parte, el fondo de renta variable ibérica que gestiona Paramés, es el quinto producto de bolsa española que más dinero capta este año, más de 42 millones de euros -sube más de un 10% desde su inicio-; mientras que el que gestiona Iván Martín en Magallanes Value Investors, el gestor que sobresalió en su paso por Aviva y la gestora del Santander, Magallanes Iberian Equity P, logra suscripciones netas por valor de 27 millones de euros en 2017. También en el de Metagestión entra dinero (ver gráfico).

El éxito de estas gestoras no se limita solo a los fondos de bolsa española: su cota de mercado va al alza en términos generales. La creación de nuevas gestoras valor en España durante los últimos años ha favorecido la diversificación de una industria concentrada y dominada por el sector bancario, hasta el punto de que éstas reúnen ya un 19% de todo el patrimonio que existe en fondos de bolsa española, un punto porcentual más que a finales del año pasado.

Precisamente por cómo se compone la industria de inversión colectiva en nuestro país, solo superan a Cobas AM en captaciones este año la de BBVA, que se sitúa en primera posición en suscripciones netas este año, con 3.600 millones de euros; la de Sabadell (1.840 millones), la de Santander (1.750 millones), la de Ibercaja (1.570 millones) y la de Bankia (1.560 millones). Son algunas de ellas las que controlan mayor patrimonio en fondos en España -junto a CaixaBank-.

Récord desde 2014

En total los fondos de bolsa española acumulan entradas de dinero por valor de 833 millones de euros a cierre de noviembre, según los datos adelantados de Inverco. A menos de un mes para dar por concluido el año, lo relevante de esos flujos positivos es que supondría poner fin a dos años consecutivos de salidas de dinero gracias, en parte, al buen año de mercado que va camino de dejar el Ibex 35 pese a haber dilapidado parte de las ganancias que llegó a apuntarse hasta mayo, del 19%, cuando logró ser el selectivo más alcista de Europa.

Lo que pasó después fue el proceso independendista catalán, a raíz del cual el Ibex 35 empezó a abrir una brecha con el resto de grandes plazas europeas. Su saldo actual en lo que va de año, del 10,2%, ha sido suficiente a priori para cosechar el tercer año de entradas de dinero a fondos de bolsa española de la última década.

Pese a que en dicho periodo hubo años en los que el índice español ganó más, como en 2009 (29,8%), solo hubo tres en los que los fondos que buscan oportunidades en el mercado español han registrado entradas netas de dinero: en 2013, cuando el Ibex 35 avanzó más de un 21%, en 2014, cuando subió un 3,66% y el actual. En el auge que vivieron entonces también tuvo que ver el fin de los depósitos extratipados, hasta entonces el vehículo estrella para canalizar el ahorro de los españoles. Fue precisamente en 2014 cuando se produjeron las suscripciones más fuertes hacia los fondos de bolsa española de los últimos años (ver gráfico).

El punto de inflexión es tal que, a estas alturas del año, los inversores ya habían hecho reembolsos en estos productos de 421 millones en 2016 y de 438 millones en 2015. En ambos la bolsa sufrió pérdidas.

PUBLICIDAD