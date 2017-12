El 'criptoeuro' pinchará la burbuja del bitcoin

muchos hablais del bitcoin en 2013 os haceis millonarios que si un niño compro bitcoin y ahora es rico... cuando en 2013 ni dios sabia nada del bitcoin, y todos estabais contentos de comprar santanderes a 4€ y vender a 7€ creyendos los p. amos... los nuevos lobos de wallstreet...



Si he visto como el btc ha pasado de 1k € a 16k€ pero como no puedo predecir el futuro, la misma razon no pensare en entrar a 16k€ porque puede o NO que se vaya a 200k€ ...



mira que me puedo comprar bitcoins ahora mismo... pero antes de un bitcoin me compro una plaza de garaje por ejemplo, que la pongo en alquiler a 100€ al mes en negro libre de impuestos... y tengo ese dinero para practicamente toda la vida mes a mes... y mas aun con el coche electrico.