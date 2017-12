BBVA AM: "Somos igual de positivos con la bolsa europea que con Wall Street"



No hay firma de análisis ni gestora que no defienda que la renta variable seguirá siendo EL ACTIVO con mayúsculas de cara a 2018 y BBVA AM ha sido la última en defenderlo. "Creemos que las bolsa subirán en 2018 lo mismo que los beneficios, un 10% de media", ha afirmado esta mañana Joaquín García Huerga, director de estrategia global de BBVA AM.

De hecho, García Huerga ha explicado el cóctel que puede provocar que 2018 siga siendo un año positivo para el mercado de renta variable. El primer ingrediente reside en las estimaciones de crecimiento económico, donde esperan tasas similares a las ya vistas en 2017, incluso en EEUU, donde estiman que el impacto sobre el PIB que tenga la reforma fiscal sea de tan solo 3 puntos.

El segundo es que se mantenga el contexto de inflación al alza (prevén que en EEUU alcance tasas del 2% y en Europa se sitúe en torno al 1,4-1,6%) pero moderada, y de normalización de la política monetaria que también se llevará a cabo sin grandes sobresaltos. "Creemos que la Fed subirá tres veces los tipos de interés en 2018 y que Europa no tendrá prisa en retirar estímulos monetarios ya que no vemos la primera subida de tipos hasta la primavera de 2019", apunta García Huerga.

Y el tercer ingrediente es que ese crecimiento económico siga trasladándose a las empresas vía beneficios y también vía aumento de las inversiones. Esta mezcla es lo que puede seguir dando alas a las bolsas, tanto emergentes como desarrolladas, a pesar de que reconoce que "están caras".

Europa no será la gran vencedora

Hasta aquí las previsiones de BBVA AM apenas se diferencian de las del resto de gestoras o firmas de análisis pero hay un matiz. Ellos no creen que Europa sea la gran vencedora en 2018 o, al menos no la única. "Nos gustan tanto las bolsas desarrolladas como las emergentes y nos gusta tanto Europa como EEUU. El crecimiento de beneficios será muy parecido pero en EEUU serán más sólidos. Además, no creemos que la bolsa europea esté tan barata como parece ya que hay que ajustar sus valoraciones por los pesos que tienen sus sectores", afirma.

Eso sí, dentro de Europa, destaca el potencial que presentan índices como el Ibex "que se ha quedado más barato" sobre todo en un contexto de normalización monetaria y teniendo en cuenta el alto peso que tiene el sector financiero en el índice español, más de un 30%.

En cuanto a los emergentes, sus mayores apuestas siguen estando en Brasil y México, de quien les gusta no solo su bolsa sino también su deuda ante la contención de inflación que se está viendo en estos mercados y la posibilidad de que continúe la tendencia de crecimiento al alza que ya se ha empezado a ver este año. Y eso a pesar de que reconocen que el país azteca es donde está uno de los grandes riesgos políticos de 2018: las elecciones presidenciales de julio. Riesgo que se suma a la renegociación del Tratado de Libre comercio entre México, EEUU y Canadá.

La renta fija "ya no da más de sí"

Las bonitas palabras que tienen en BBVA AM con la renta variable chocan frontalmente con las perspectivas que manejan para la renta fija. "El hecho de que la oferta neta de deuda vuelva a ser positiva demuestra que ya el mercado ya no va a tener un comprador que lo distorsione como ha pasado en el pasado pero éste es un movimiento incipiente", apunta este experto.

Con esto quiere decir que aunque puedan venir sustos, estos no serán tan grandes como se pudiera esperar ya que "la inflación sigue estando controlado u los bancos centrales seguirán teniendo mucho papel en balance lo que pone límites a las subidas de tipos de interés de la deuda".

Esto no oculta sin embargo el hecho de que manejan que el rendimiento del bono de EEUU podrá irse a niveles del 2,5%, el del bund hasta el 0,60% y que el crédito, sobre todo el europeo, dará rentabilidades muy bajas, incluso negativas, que puedan traducirse en pérdidas del 1% para quien invierta en deuda de grado de inversión de EEUU, del 2,4% para quien invierta en crédito europeo de grado de inversión y del 2,7% en el caso del high yield europeo. "Es un activo que no da más de sí", afirma este experto.

