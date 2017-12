Telefónica no estaba tan poco valorada por los analistas desde febrero

Su precio objetivo se ha reducido un 6% desde junio

Hoy es el último día para adquirir el derecho de cobro del próximo dividendo

Telefónica continúa sin remontar en bolsa y ya cede casi un 20% desde los máximos del año alcanzados en marzo en la cota de los 10,60 euros. Hoy, tras una nueva rebaja de la valoración, esta vez por parte de la casa de análisis Bernstein, ha comenzado la jornada en la zona de pérdidas del Ibex.

El consenso de analistas que recoge Bloomberg tiene fijado un precio objetivo para sus títulos de 10,05 euros, un 6% inferior al que se calculaba en junio y un 12% por debajo del de hace un año. De hecho, su valoración está en niveles no vistos desde febrero. No obstante, tras la fuerte caída que ha sufrido desde máximos (de casi un 20%), todavía cuenta con un potencial del 17% desde sus niveles actuales para los expertos que la siguen.

Asimismo, sus acciones se han abaratado hasta múltiplos no vistos desde 2013 ya que actualmente cotiza a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 10,9 veces de cara a 2018, para cuando se espera que roce los 4.000 millones de beneficio, algo que igualmente no conseguía desde hace cuatro años.

Por otro lado, hoy es el último día para adquirir el derecho de cobro del primer dividendo a cuenta del ejercicio, el cual repartirá este mismo jueves. El pago será de 0,20 euros y ofrece una rentabilidad del 2,3% a precios actuales.

No debe perder los 8,38 euros

Desde el punto de vista técnico, "es innegable la debilidad que ha mostrado en los últimos meses", reconoce Carlos Almarza, analista de Ecotrader. La zona de los 8,38 es la que está actuando de soporte clave, que de perderlo, recomendaríamos cerrar las posiciones en el valor".

"Los riesgos bajistas", continúa Almarza, "no se disiparán a menos que supere los 9,12 euros. En el entorno actual, aconsejamos mantener los títulos a la espera de que se aclare el escenario", concluye el experto.

