Los planes de pensiones son lentejas... conozca el mejor que le da su entidad



La falta de la arquitectura abierta y la estacionalidad con la que se realizan las aportaciones provocan que los inversores no salgan de su oficina para invertir en estos productos.

Ya está en marcha la batalla entre las gestoras de planes de pensiones para atraer el máximo de ahorro nuevo o, en su defecto, el que está en otras firmas a través de promociones que incluyen bonificaciones en metálico de entre el 3 y el 5 por ciento. Esto se debe a que, normalmente, el 50 por ciento de las aportaciones se realizan a final de año, porque es cuando se empiezan a echar cuentas para reducir la factura fiscal en la siguiente declaración de la renta gracias a las ventajas fiscales de este producto. Y esto al final tiene una consecuencia: la mayoría de los inversores no sale de su entidad bancaria para elegir el plan de pensiones en el que invertir.

Esto no sería ningún problema si no fuera porque, en general, el mejor plan casi nunca será el de su banco. Entre otras cuestiones, porque la falta de arquitectura abierta en las grandes gestoras de pensiones (es decir, ofrecer no solo productos propios sino también de terceros) deriva en una escasez de alternativas de inversión: en muchas de ellas los planes son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas.

Dentro de la cartelería de cada entidad, analizamos las alternativas más rentables que tienen. Ahora bien, ¿dónde invertir? Ante la expectativa de que los bancos centrales subirán los tipos de interés -que se encuentran ahora en niveles mínimos históricos-, primero en Estados Unidos y luego en Europa, las esperanzas de lograr altas rentabilidades en renta fija se antojan complicadas. "Hay que tener en cuenta que el inversor de planes no es como el de fondos, ya que suele tener solo uno por lo que no lo invertiría en renta fija", apunta Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Como recuerda Ricardo Cañete, de Bestinver, "si alguien tiene un horizonte temporal de más de 20 años no tienen sentido que tenga su dinero en renta fija ni en productos a corto plazo, ya que los activos de renta fija están muy inflados por las políticas acomodaticias de los bancos centrales y la renta variable es ahora de los pocos activos que no se han visto influenciados".

De hecho, las expectativas de rentabilidad a cinco años que se manejan desde la gestora Robeco apuntan a que la renta variable ofrezca una rentabilidad del 5 por ciento anual para los mercados desarrollados y del 6,25 por ciento para los emergentes, mientras que las perspectivas para la deuda pública se tornan más pesimistas previéndose una rentabilidad para el bono alemán de referencia a 10 años del -2,5 por ciento y del 0,25 por ciento en el caso de la deuda high yield, la más arriesgada dentro del mercado de deuda.

Así las cosas, la recomendación general de las gestoras pasa por destinar más peso a la bolsa; eso sí, adaptando la exposición en función de cada perfil de riesgo y horizonte de inversión. Esto deriva en dos tipos de productos: los de renta variable pura y los mixtos, que regulan la composición de su cartera entre acciones y bonos, en función de su aversión al riesgo y su horizonte de inversión (si está más cerca de la jubilación, destinará más peso a la deuda y al revés).

Entre las grandes gestoras de planes de pensiones individuales (aquellas con un patrimonio superior a 1.000 millones de euros, según los datos de Inverco), existe una característica común: casi siempre el mejor producto de renta variable de los últimos cinco años es de bolsa americana, algo que no extraña, teniendo en cuenta que los índices estadounidenses han subido, de media, un 17 por ciento. Pero existen dudas de si será el mejor activo en el que invertir de cara a futuro, teniendo en cuenta que lleva ya nueve años de subida ininterrumpida, algo a lo que hay que sumar, además, la posible penalización por el dólar. "La decisión de apostar por una opción u otra dependerá del tipo de perfil de cada cliente", considera Gloria Siso, directora de productos de inversión de ING que, sin embargo, aconseja "diversificar y combinar las diferentes opciones".

Eso sí, si comparamos el mejor fondo de cada gestora con el de sus homólogas, la diferencia se cifra casi en ocho puntos porcentuales y sería entre Naranja Standard & Poors 500 PP, de ING comercializado por Renta 4, y RGA-Renta Variable Global PP, de la Caja Rural.

CaixaBank

El mejor producto de la firma ha ofrecido un rendimiento anual al inversor del 11,65 por ciento en los últimos cinco años, según los datos de Morningstar. Se llama CABK RV International PP y tiene vocación global, el máximo rating para la firma de análisis (5 estrellas) y un coste de gestión del 1,5 por ciento. Destina un peso especial a la tecnología con compañías como Apple, Microsoft, Amazon y Facebook como sus mayores apuestas, según su último informe mensual. Si hubiera optado por bolsa europea o un plan mixto, las ganancias se cifran en el entorno del 9 por ciento.

BBVA

En esta gestora también la renta variable global ha ofrecido el mejor resultado a medio plazo. BBVA Renta Variable PP es la mejor opción de bolsa, con un rendimiento anualizado del 8,89 por ciento en los últimos cinco años. El sector industrial es el que más pesa en la cartera, en torno a un 19 por ciento, y, curiosamente, invierte sus mayores posiciones en tres fondos de inversión: uno de dividendo, JP Morgan Europe Strategic Dividend; otro del sector del agua, Pictet-Water; y otro del sector inmobiliario, Morgan Stanley Global Property Fund. Su plan europeo ha rentado en el mismo plazo un 6,47 por ciento y el mixto moderado, un 4,87 por ciento.

Santander

Santander Renta Variable USA PP ha sido una de las mejores opciones entre las grandes gestoras de pensiones (solo superado por décimas por el de Renta 4-ING) con una rentabilidad anualizada del 15,22 por ciento en el último lustro. Este producto, que invierte en acciones americanas, firma en 2017 su sexto año consecutivo de subidas. Cuenta con un rating de cuatro estrellas Morning-star y está gestionado por Luis Beamonte.

Bankia

Es la excepción ya que en ninguna otra gestora el mejor plan pertenece a la categoría de bolsa española. El mejor producto que ha ofrecido la firma en los últimos años ha sido Bankia Bolsa Española PP, que ha acumulado una rentabilidad del 10,36 por ciento anualizada durante los últimos cinco ejercicios. Atesora un patrimonio de 65 millones de euros y tiene tres estrellas Morningstar. Este producto ha sacado cuatro puntos de ventaja al siguiente mejor plan de bolsa, de vocación europea.

Mapfre

La renta variable americana ha sido también el mercado mejor gestionado en bolsa por esta gestora. Mapfre América PP, bajo la tutela de Patrick Nielsen, ha obtenido un rendimiento anualizado del 12,98 por ciento durante los últimos cinco años. Dos puntos menos que su comparable de Santander. Microsoft, JP Morgan, Johnson & Johnson y Caterpillar son, según los últimos datos que ofrece Morning-star, sus mayores posiciones en cartera, donde sectores como el financiero o el tecnológico tienen especial peso. Es la mejor opción que ha ofrecido Mapfre en pensiones, ya que su alternativa en renta variable del Viejo Continente, Mapfre Europa PP, ha rentado seis puntos menos, concretamente un 6,91 por ciento.

Allianz Popular

Con una ganancia anualizada del 14,16 por ciento, Europopular USA PP se alza como el mejor producto de la firma en los últimos cinco años. Y además, lo hace con diferencia ya que le separan siete puntos porcentuales del siguiente mejor, el plan de bolsa europea Europopular Crecimiento 100 PP. Cuatro estrellas Morningstar avalan su gestión, aunque solo cuenta con un patrimonio de 14 millones de euros.

Renta 4

Naranja Standard & Poors 500 PP, gestionado por ING y comercializado por Renta 4, se alza como el plan de bolsa más rentable de los últimos cinco años con una rentabilidad del 15,77 por ciento anualizada a cinco años, según Morningstar. De acuerdo con su folleto, su objetivo es replicar el índice S&P 500. No en vano cobra por ello la comisión máxima del 1,5 por ciento. Tiene sus mayores posiciones en varios ETFs (fondos cotizados): iShares S&P 500, Lyxor S&P 500, db x-trackers - S&P 500 y SPDR Trust Series, según su último informe. A la par, su plan de bolsa europea, Renta 4 Acciones PP, ha ganado un 10,64 por ciento; mientras que la opción mixta Renta 4 Dédalo PP es la menos rentable de todas, al ser cauta y haber rentado solo un 2,64 por cient.o, según Morningstar.

Ibercaja

Un 13,39 por ciento anual es lo que habrá obtenido de máxima, según Morningstar, con el plan Ibercaja Pensión Bolsa USA PP en los últimos cinco ejercicios. Este producto, gestionado por Beatriz Catalán, tiene una comisión de gestión del 1,5 por ciento. Mientras, Ibercaja Pensión Dividendo PP, de bolsa europea y con tres estrellas Morningstar como su homólogo americano, ha rentado un 8,10 por ciento.

Banco Sabadell

En torno a un 9 por ciento es la rentabilidad que ofrece a medio plazo Sabadell. Bien sea a través de BS Renta Variable Plus 1 PP bien a través de BS Renta Variable PP, dos productos de bolsa europea. Ambos están pilotados por Jorge Bentué aunque cambian sus costes: el del primero es inferior, un 1,1 por ciento anual.

Santalucía

El cliente de Santalucía tan solo tiene tres alternativas en planes de pensiones, según reza en su web. Los tres son mixtos y están gestionados por Inverseguros, pero solo uno tiene 5 años de antigüedad: Santalucía Panda Prudente PP, que ha rentado un 3,95 por ciento anualizado en ese plazo, según los datos de Morningstar. Es también el de mayor tamaño (31 millones de euros) y está enfocado a inversores cautos. Las otras opciones son Santalucía Pardo Decidido PP y Santalucía Polar Equilibrado PP.

Caja Rural

Con los planes de la Caja Rural prácticamente habrá obtenido lo mismo con un plan global que con uno de renta variable española. El primero, RGA-Renta Variable Global PP, ha obtenido un retorno del 7,90 por ciento anual en el último lustro y el segundo, RGA-Renta Variable Española PP, del 7,68 por ciento. Los dos están pilotados por Ángel de Águeda y tienen un coste del 1,5 por ciento. Es la gestora con las rentabilidades más bajas.

Kutxabank

Kutxabank Bolsa Global PP ha ofrecido un retorno anual al inversor del 8,28 por ciento en los últimos cinco ejercicios. Invierte en torno a un 29 por ciento de su cartera en renta fija, un 34 por ciento en renta variable europea y un 16 por ciento en acciones de todo el mundo. Por sectores, el que más pesa es el financiero y el de consumo, según su último informe. Un resultado similar al que ha tenido el plan Kutxabank Bolsa Europa PP, que ha ganado un 7,97 por ciento.

