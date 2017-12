El bitcoin echa el freno y se deja un 15%, hasta los 14.000 dólares

7



a ver, una cosa es estar a favor de las criptomonedas como yo lo estoy y otra cosa bien diferente es ser un podemita que yo NO lo soy. No confundamos los terminos que los podemitas son mucho de apropiarse de movimientos 15M, de llenarse la boca de anti corrupción mientras defraudan por doquier y de hablar del bien común que representa que el dinero vuelva a los ciudadanos, a la gente, de que los bancos ya no son necesarios porque el préstamo para la hipoteca del piso nos lo dejará el chino del bazar de enfrente. No confundamos. Por favor.



Yo también prefiero Ethereum. Mucho mas seguro. Y los contratos se cumplen si o si. Ethereum, desde mi punto de vista, mucho mejor que el Bitcoin. Y ello por no hablar de la cantidad limitada del Bitcoin que hace que las fortunas puedan amasarse, sacarse al mercado, especularse, amasarse y repetir el ciclo. Ethereum muchíisimo mejor.