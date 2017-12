Aena y Bankia 'cargan' dos de los peores consejos del Ibex por el peso estatal



El Estado cuenta en la actualidad con participaciones en ocho cotizadas en el parqué: Bankia, Aena, Airbus, Red Eléctrica, Indra, IAG, Ebro Foods y Enagás. Es en las dos primeras donde mantiene un paquete accionarial mayor -un 65,9% en la entidad financiera a través de BFA, y un 51% en el operador de aeropuertos con Enaire-, y es precisamente en Bankia y Aena en las que más está pesando en los últimos meses el componente público en el deterioro de su recomendación por parte de los analistas.

El papel vendedor que está jugando el Estado con la entidad -a la espera de la desinversión del 7-9% del FROB-, y protector ante la reticencia de privatizar Aena, ha llevado a ambas firmas a los últimos puestos de la Liga Ibex de elEconomista, el ránking que permite detectar qué valores tienen la mejor y peor recomendación del consenso de mercado, según una combinada de FactSet y Bloomberg. Desde el 31 de diciembre de 2016, Aena se desploma 11 puestos y Bankia desciende 7 posiciones. En ambos casos el consejo es vender.

"Que el Estado participe en la gestión de las compañías es algo que no gusta demasiado ni a analistas ni a gestores. La animadversión llega porque la gestión a veces se ve sesgada por decisiones políticas que no suelen ser eficientes", explica Pablo García, analista de Alphavalue. "En cualquier caso", aclara, "tanto en Bankia como en Aena entendemos que las decisiones han sido razonables, y en el caso de la primera, creemos que una nueva colocación sería bien interpretada".

La antelación con la que De Guindos anunció su intención de desprenderse de un porcentaje no significativo del banco, y el retraso en la desinversión -que sigue sin producirse- ha penalizado la cotización de Bankia. No en vano es el banco que menos avanza en 2017, -un 3,5%-, cae un 13% desde sus máximos del año, tiene sus posiciones bajistas en máximos históricos y ostenta el peor consejo del sector. Aunque no hay que olvidar que el retraso en la subida de tipos ha golpeado a la firma. "Si al final se adelantan los plazos previstos por el BCE, puede ser un catalizador positivo para Bankia", apunta Borja Rubio, analista de Orey iTrade.

Falta un plan para crecer

La marcha de José Manuel Vargas de la presidencia de Aena por las discrepancias con el Gobierno ante la privatización de la compañía, y partidario de la adquisición de Abertis -opa que el Estado bloqueó- ha hecho mella en la recomendación. "Es cierto que en Aena el componente público ha pesado algo, sobre todo en decisiones como la de Abertis", admite Elena Fernández, analista de Intermoney Valores. "Pese a ello, las cifras siguen siendo buenas, aunque se sabía que era difícil seguir manteniendo los márgenes, porque la tendencia es inflacionista", señala Fernández.

La falta de un plan de crecimiento en la compañía también se ha visto reflejada en la reducción en las estimaciones de beneficio de cara a los próximos años. "Parece que Enaire no va a reducir su participación en Aena, lo cual dificulta la posibilidad de que ésta última pueda hacer alguna adquisición que le permita ganar tamaño", argumenta Ángel Pérez, analista de Renta 4. Asimismo, desde el equipo de análisis de Bankinter recuerdan que "la cotización tiene un recorrido limitado sin presentar un plan estratégico que defina nuevas metas en términos de expansión internacional o incremento del dividendo".

Entre los factores que podrían relanzar los títulos de Aena, además de un repunte en el tráfico de pasajeros, está "el anuncio del Plan Maestro de los terrenos de Madrid y Barcelona, que podría ayudar a mejorar la cotización, así como las cifras que se proyecten para el próximo año", añade Fernández.

