Los beneficios de Telefónica no se compraban tan baratos desde 2013

A mí desde que me engañaron con la devolución de un router que me cobraron 31.46€ (el cual me aseguraron por teléfono y en tienda que no hacía falta su devolución y luego me reclamaron ese dinero por su NO devolución ) la llevan clara.



Han perdido 5 clientes de por vida, mis padres, y mi familia. Por listos.