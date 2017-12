800 533

Beteta cree que el Gobierno regional "acertó" con la construcción de la M-45

Madrid, 5 dic (EFE).- El exconsejero de Hacienda Antonio Beteta ha dicho hoy que el Gobierno regional "acertó" con la construcción de la M-45 y con la decisión de ponerla en marcha con el sistema del denominado 'peaje en la sombra', ya que ha señalado que el resto de opciones "no cabían en el presupuesto" de la Comunidad de Madrid.

"Creo que había que hacerla y el Gobierno acertó con el planteamiento de llevarla a cabo", ha dicho en su comparecencia en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, que ha vuelto a abordar en su sesión de hoy la construcción de la M-45.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid es la propietaria de los terrenos por los que pasa esta vía, cuya construcción se remonta a 1998 (cuando Beteta era consejero de Hacienda con el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón) y que se inauguró en 2002.

El Gobierno regional paga un canon anual a las tres concesionarias de esta carretera según el número de vehículos que pasan, el llamado 'peaje sombra', cuya cifra máxima anual por tramo es de 30 millones y que este año está presupuestado en 84 millones, en base a una media diaria de 98.000 vehículos.

Beteta ha explicado que una obra como la M-45 "no cabía" en el presupuesto de la Comunidad de Madrid "por su volumen" y, dada la coyuntura económica de la época, tampoco "cabía financiarla por cargo a déficit".

"La única opción que había era decidir el tipo de peaje", ha comentado.

Otra posibilidad, según ha señalado, era renunciar a la construcción de esta autovía, una idea que rechazaron en el Gobierno regional ya que "hasta ese momento la única carretera existente" en la zona de paso de la actual M-45, la M-40, "estaba absolutamente colapsada".

Beteta ha defendido "la buena gestión de los fondos públicos" con la construcción de la M-45 y se ha quejado ante las críticas e algunos diputados regionales que han cuestionado que no se siguieran "criterios de eficacia, eficiencia y rentabilidad".

Previamente ha comparecido Luis de Peral, que ejerció como viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte entre 1995 y 2001.

"La realidad confirmó cuán urgente era esta infraestructura", ha sostenido.

Al igual que Beteta, ha dedicado buena parte de su intervención a justificar la construcción de la M-45 con el modelo de 'peaje en la sombra'.

"Ante la urgente necesidad de esta infraestructura las opciones era limitadísimas", ha declarado.

Además, sobre el peaje en la sombra' ha indicado que se utilizó este método porque "no había otro salvo recargar a los ciudadanos" directamente por el uso de esta infraestructura, lo cual en su opinión "no era razonable en esos momentos", "o bien no hacerla".

Recientemente, el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción los "sobrecostes" en la M-45 a cuenta de presupuestos "inflados" en los materiales usados para la construcción de esta vía, licitada por 289 millones de euros y que acabará costando 3.000 millones.

Sobre este asunto, el exviceconsejero ha comentado que "por mucho que hayan comparado con otras carreteras, no es lógico que un licitador ofrezca precios alejados del mercado".

"No me metí a revisar precios del acero o demás porque no era mi función, pero los técnicos de carreteras sí lo hacían", ha apuntado.

