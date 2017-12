BBVA, a punto de superar a Santander en fondos por primera vez desde marzo de 2013

La gestora de origen vasco atesora 37.360 millones en fondos

Solo Quality Inversión Conservadora FI, ya ha captado 4.219 millones



Según los últimos datos adelantados de Inverco, la gestora presidida por Luis Megías atesora 37.360 millones de euros bajo gestión, solamente un 0,9% menos que Santander Asset Management, que tiene 37.685 millones. De superarla, para la gestora de origen vasco supondría recuperar un segundo puesto que no tiene desde julio de 2014. Y no solo eso, sería la primera vez desde marzo de 2013 en que superaría a la cántabra.

El ránking de las gestoras de fondos ha cambiado mucho en los últimos años. Y no solo por el nacimiento de nuevas boutiques que pronto se han hecho un hueco entre las grandes. El podio de la gestión española está actualmente liderado por CaixaBank AM, que atesora 43.994 millones de euros en fondos, según Inverco; una primera posición que defiende con holgura ya que abre una brecha de 6 millones de euros con Santander AM, la segunda desde que en marzo de 2015 fuera precisamente la catalana quien le arrebatara el primer puesto. Y ahora la firma que preside Lázaro de Lázaro podría también bajar del segundo al tercer escalón. Todo depende de dos cosas: en primer lugar, de las suscripciones netas que capten ambas firmas en el último mes del año; y en segundo, del rally que puedan experimentar sus productos en comparación con sus homólogos.

En cualquier caso, este adelantamiento en el ránking parece casi inevitable si continúa el ritmo de captación actual. En 2017, han entrado de media 280 millones al mes en los fondos de BBVA AM, mientras que en Santander AM han ingresado 135 millones mensuales, según datos de Inverco.

Se debe al éxito de BBVA AM este año, que ha tenido suscripciones netas por valor de 3.919 millones de euros desde enero, principalmente canalizadas a través de un fondo: Quality Inversión Conservadora FI, el fondo perfilado con más patrimonio de España y que ha atraído, según los últimos datos disponibles en Morningstar, 4.219 millones de euros en 2017.

Gestionado por Laura de Frutos, se trata de una estrategia que incorpora en su cartera productos gestionados por firmas extranjeras. Según el informe de su cartera a cierre de octubre, este producto tiene su mayor posición en un ETF (fondo cotizado que refplica el comportamiento de un índice con costes muy bajos) de renta variable americana, Vanguard S&P 500 ETF; y dos productos de renta fija a corto plazo: BlackRock Euro Short Duration Bond y Deutsche Floating Rate Notes. Con una comisión del 1%, acumula una rentabilidad del 2,43% desde enero.

Y entre los 10 productos donde más dinero ha entrado cuela otros dos: Quality Inversión Moderada FI (994 millones en suscripciones netas) y BBVA Consolidación 85 FI (712 millones).

Mientras, Santander AM también ha captado capital, pero en menor medida: unos 2.151 millones mensuales a un ritmo, eso sí, muy discontinuo sobre todo en los primeros compases del año. Por su parte, la gestora cuela en el top 10 Santander Renta Fija Corto Plazo FI, con entradas de dinero neto por valor de 1.114 millones, y Santander Generación 1 FI (709 millones).

Santander negociará la alianza en bancaseguros

A pesar de que Santander adquirió Banco Popular hace unos meses, las gestoras siguen apareciendo a día de hoy por separado porque Popular tiene una alianza en bancaseguros con Allianz. De este modo, Popular es propietario del 40% de la gestora y Allianz del 60%. Desde la gestora del banco cántabro aseguran que "Santander está negociando todas las alianzas que mantenía Popular, incluida la de gestión de activos"; sin embargo, "no se han integrado, al menos de momento", justifican.

