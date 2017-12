Calma en el Ibex 35: el selectivo debe mantener el soporte de los 10.120 puntos

Puntos Variación Hora 10.230,40 +0,21% +21,80 puntos 14:56:58









500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones

Leves movimientos en las bolsas europeas en una jornada en la que el Ibex 35 se mueve en torno al nivel de los 10.200 puntos. A pesar de la atonía, los mercados mantienen sus opciones de seguir avanzando sobre los mínimos marcados en el mes de noviembre, que son la la línea divisoria que separa un contexto alcista de uno potencialmente bajista de cara a la recta final del año.

No obstante, los expertos de Ecotrader alerta de que no se alejarán los riesgos bajistas mientras los índices europeos no consigan batir los máximos que marcaron la semana pasada, como son los 3.620 puntos del Eurostoxx 50 o los 13.210 del Dax 30 alemán.

En el caso del Ibex 35 aún cuenta con cierto margen hasta el entorno de soporte clave de los 9.800/9.889 puntos, pero ya sería un signo de debilidad a tener en cuenta en el corto plazo la cesión de los 10.120/10.080 puntos.

En este sentido, para que gane en credibilidad el movimiento al alza de las últimas horas, las bolsas europeas deben mantener los citados niveles cuya cesión daría pistas no muy positivas para los toros.

"Los 10.120 puntos y su cesión junto con los mínimos del viernes en los 10.080 puntos sería de todo menos algo alcista para la renta variable española", aseguran los citados analistas.

En la agenda del día, el Tesoro Público ha colocado 4.600 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, por encima del rango medio previsto, pero lo ha hecho cobrando menos a los inversores por sus títulos al registrar unos tipos ligeramente menos negativos que en la anterior subasta de noviembre.

Asimismo el PMI de servicios de España creció en noviembre al menor ritmo del año, mientras que el crecimiento del sector privado en la zona euro se aceleró al esforzarse las empresas de atender una demanda cada vez más boyante en la recta final del año.

La producción industrial aumentó un 6,9% en octubre en relación al mismo mes de 2016, tasa 6,7 puntos superior a la del mes de septiembre y su tercer mejor dato del año tras el de enero y marzo.

PUBLICIDAD