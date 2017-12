Exuberancia racional en Wall Street



Wall Street volvió a demostrar esta semana que busca romper cualquier tipo de convencionalismo al registrar su octavo mes consecutivo de ganancias. El crecimiento de beneficios no acompaña, pero no hay burbuja.

En el año 2000, Robert Shiller publicó una de las obras que más ha marcado su carrera y que más relevancia ha tenido en el mundo bursátil. El libro de este economista estadounidense, galardonado con el Nobel en 2013, llevaba por título uno de los conceptos financieros que más veces se ha utilizado en los últimos tiempos. Aquel que se utilia para describir la atmósfera que se respira en los mercados antes del estallido de las burbujas. ¿Cuál era? Exuberancia irracional.

Como ya explicó en su día a elEconomista, este término sirvió de premonición para aventurar el estallido de las puntocom y ha sido usado de manera recurrente para ilustrar el comportamiento de los mercados y para sembrar la duda -de manera más o menos argumentada- sobre si un determinado activo se encuentra en niveles previos a un crack o si por el contrario aún tiene recorrido. El último mercado en someterse a este juicio ha sido Wall Street.

El rally alcista de la renta variable americana todavía no parece expirar, pese a contar ya con nueve años de escalada a sus espaldas. Tras once meses de negociación, el S&P 500 se anota una revalorización superior al 17 por ciento, lo que le convierte en uno de los mercados más alcistas del año en el mundo desarrollado.

Una vez recuperados los máximos de 2013, los operadores se acostumbraron a degustar máximos bursátiles, y pocos esperaban ya que la euforia pudiera dar más de sí. Sin embargo, una vez más, los indicadores volvieron a demostrar esta semana que la renta variable busca romper cualquier tipo de convencionalismo. El Dow Jones y el S&P 500 quisieron culminar en noviembre su octavo mes consecutivo de subidas. En este sentido, desde enero, hasta siete valores han conseguido (o están muy cerca de lograrlo) duplicar el precio con el que comenzaron a cotizar este año.

Como bien acuñaba David Kostin, estratega jefe de Goldman Sachs, quizás la exuberancia es una realidad, pero hay que olvidar fantasmas del pasado: en esta ocasión, su raciocinio nada tiene que ver con las dislocaciones de antaño. De hecho, el PIB de Estados Unidos suma ya dos trimestres consecutivos creciendo por encima del 3 por ciento, el paro se asienta cómodamente en el 4,1 por ciento y el Fondo Monetario Internacional proyecta que 2018 será el año con menores recesiones económicas de la historia.

"Nuestra exuberancia racional se basa en la combinación de un crecimiento económico tanto en EEUU como a nivel mundial por encima de la tendencia, una subida de los tipos que crece lentamente y un impulso de los beneficios ayudado por la reforma fiscal que probablemente se adoptará a principios del próximo ejercicio", justifica el propio Kostin. Sin embargo, algunos de los catalizadores más importantes por el mercado no han llegado todavía a materializarse. La atención se dirige al Capitolio, donde el Senado votó el viernes su plan de reforma tributaria. Un proyecto algo dislocado, especialmente por su coste, donde el principal motor para el entusiasmo del mercado llega de mano de la rebaja del impuesto de sociedades hasta el 20 por ciento. Otros aspectos, sin embargo, dejan todavía muchos hilos por atar, algo que los republicanos en ambas cámaras deberán pulir en próximas semanas.

Y no hay que olvidarse de la Fed, desde donde su todavía capitana, Janet Yellen, y algunos de los miembros que componen el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, por sus siglas en inglés) intentaron canalizar de alguna forma el espíritu de las palabras de Shiller, como pudo observarse en las actas de su última reunión de política monetaria. En ellas, varios participantes "expresaron su preocupación por el cúmulo potencial de desequilibrios financieros, a la luz de elevadas valoraciones de activos y la baja volatilidad del mercado".

El beneficio no acompaña

No obstante, al calor de los datos recopilados tras el cierre de la temporada de resultados, cada vez son más las voces que aseguran que este comportamiento no está acompañado, por ahora, por un crecimiento de beneficios de tanta envergadura. Según el consenso de mercado recogido por FactSet, el S&P 500 es el índice que más se ha encarecido en 2017 por PER, la ratio que mide cuanto se paga en bolsa por el beneficio de una compañía. Si a comienzos de año el inversor tardaba 26 años en recuperar su inversión por la vía del beneficio, ahora, esta cifra se ha elevado hasta las casi 29 veces (ver gráfico). E igual ocurre en el resto de selectivos de Estados Unidos. El Dow Jones ha pasado a cotizar a PER de 20,4 veces y el Nasdaq registra un crecimiento de esta ratio hasta las casi 30 veces.

Ningún otro índice en Europa se encarece en una proporción similar. El PER del Dax alemán, el selectivo más caro de Europa, se ha elevado de 15 a 18,4 veces, mientras que el del Ibex español o el del Cac francés son los que menos han crecido y ahora cotizan a 18 y 17,7 veces, respectivamente.

Y es que, además de la desproporcionada subida que acumula hasta ahora la bolsa de EEUU, se está propiciando de manera paralela una revisión a la baja en las estimaciones de beneficio de las firmas yankees. El cierre de trimestre ha servido para corroborar esta tendencia a la baja en las previsiones de ganancias de las compañías.Los expertos son cada vez más conscientes de que las empresas no van a poder cumplir con lo esperado a comienzos de año y en los últimos 11 meses han rebajado sus estimaciones en un 11 por ciento. Desde Morgan Stanley, Michael Wilson sitúa al S&P 500 en los 2.750 puntos el año próximo, augurando que la volatilidad volverá a repuntar y que no debería sorprendernos si vemos un "ambiente bursátil normalizado" donde observaremos una o más correcciones de un 10 por ciento o más.

Euforia que no se da en Europa

El encadenamiento de récords en Wall Street sin el apoyo de un incremento comparable de los beneficios de las cotizadas también está haciendo saltar las alarmas en indicadores menos ortodoxos que el PER.

Es el caso del índice Love-Panic (enamoramiento-pánico, según la traducción desde el inglés) de BNP Paribas, con el que la firma de inversión francesa mide, según distintos datos combinados -el Vix, los flujos de los fondos de inversión, las sorpresas económicas o el comportamiento de los valores-, si los inversores están cegados por sus sentimientos, ya sean de euforia o de miedo, respecto a la renta variable.

Este selectivo, en su versión estadounidense, se encuentra actualmente en máximos que no visitaba desde principios de 2013, lo que para BNP Paribas es una clara señal de que hay que salir de Wall Street.

En el caso de Europa, el índice muestra un sentimiento claramente distinto, cerca del punto medio entre el terreno de la exaltación y del terror.

También Citi, en su último informe sobre la bolsa norteamericana, advierte de que su modelo de euforia indica que hay más de un 50 por ciento de posibilidades de que se produzca una fuerte corrección durante el próximo ejercicio.

Es remarcable que el índice Love-Panic de BNP Paribas señaló un contexto de miedo considerable en el mes de febrero de 2016, tras la segunda devaluación del yuan y el desplome del petróleo, que se interpretó como "una señal de compra con la expectativa de ganar un 40 por ciento en los siguientes 6 meses", según publicó entonces Bloomberg. Esta previsión acertó la tendencia pero pecó de optimismo, ya que desde que se realizó el 29 de febrero, el S&P 500 repuntó un 13 por ciento en el siguiente semestre. Eso sí, continuó subiendo.

