El suelo se reconfirma pero el rebote todavía es vulnerable



Los mínimos que los principales índices europeos marcaron el 15 de noviembre vuelven a resistir en pie y se reafirman como soportes clave gracias a la tregua concedida por el euro y a pesar de los ecos bajistas que resonaron en Wall Street. Sin embargo, el rally de Navidad sigue alejándose

Los ecos bajistas que llegaron a Europa desde Estados Unidos, en los últimos instantes de la sesión del viernes, no impidieron que la zona de mínimos de noviembre, los que los principales índices marcaron el día 15 del pasado mes, se reconfirmaran, al cierre semanal, como el límite que separa los últimos anhelos que permiten seguir confiando en un potencial rally de Navidad, de un escenario de corrección que, incluso, "podría borrar por completo las ganancias del año en los selectivos de referencia en el Viejo Continente", según explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

La estabilidad del petróleo tras la reunión de la OPEP y la tregua concedida por el euro tuvieron mucho que ver en que estos soportes, que se corresponden con los 12.800 puntos en el caso del Dax 30 alemán, con los 3.520 enteros en el del EuroStoxx 50 y con los 9.889 del Ibex 35, resistieran el mordisco bajista que propició la noticia sobre que el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, cargará contra Donald Trump y su familia por la trama rusa, que viene coleando desde que el político republicano llegó a la Casa Blanca hace ya algo más de un año.

"Hace un par de semanas ya advertíamos de la importancia que tenían para las bolsas europeas los mínimos que marcaron el pasado 15 de noviembre y señalamos entonces que esos niveles tenían visos de haber sido un suelo y que eran el límite máximo de caída para poder seguir confiando en que nos encontramos ante una simple consolidación y no ante una corrección en toda regla", continúa el analista del portal de estrategias de inversión de elEconomista, quien observa que "estos mínimos volvieron a ser puestos a prueba este viernes", pero incide en que, "después de ser martilleados, se asistió desde los mismos a una fuerte recuperación que no hace más que reforzarlos como la línea divisoria que separa un contexto alcista de uno potencialmente bajista de cara a la recta final del año". Joan Cabrero concluye que mientras los soportes que suponen los suelos citados no se pierdan, "no se puede descartar que aún veamos una nueva pata en el rebote de las últimas semanas, aunque hasta ahora se haya mostrado vulnerable, ni un contexto alcista de aquí al final de 2017".

Dentro del Ibex 35, destacan los atisbos de recuperación en los dos valores más castigados del índice en 2017, Siemens Gamesa y Técnicas Reunidas, que rebotaron un 14,8% y un 6,82% en la semana, respectivamente. Ambas compañías han revalidado sus plazas en el Eco 10, junto a Repsol, que el jueves confirmó su dividendo -repartirá un total de 0,8 euros por acción- y que su nueva política de retribución pasa por empezar a recomprar acciones a partir de 2018.

La relajación del euro durante los últimos días de noviembre apoyó la resistencia de los índices a profundizar en las caídas, pero la incertidumbre política que surgió en Estados Unidos el viernes y el debate sobre reforma fiscal de Trump, que va camino de eternizarse, volvieron a evidenciar la debilidad del dólar frente a la moneda común, lo que podría ser crucial en próximas sesiones. De hecho, el cruce entre ambas divisas acabó prácticamente en tablas la semana, con el euro cotizando a 1,19 dólares, a poco más de un 1% de los máximos anuales.

EEUU abre la puerta a los futuros sobre el bitcoin

El regulador estadounidense del mercado de productos financieros de futuros, la Commodity Futures Trading Comission (CFTC) ha dado el visto bueno al lanzamiento de futuros sobre el precio del bitcoin, que cotizarán en el Cantor Exchange, el CBOE Futures Exchange y el Chicago Mercantile Exchange, el cual ya ha puesto fecha para su comercialización: el 18 de diciembre. Por otra parte, Nasdaq también ha confirmado que admitirá este tipo de derivados sobre la criptomoneda pero no será hasta junio cuando se puedan adquirir en esa plataforma. El valor de la moneda se ha impulsado más de un 7% hasta acercarse a los 10.500 dólares.

