¿Qué probabilidad hay de un crash del bitcoin? La historia dice que un 80%

Sube más de un 900% en lo que va de año



A pesar de que desde los máximos que llegó a alcanzar el bitcoin en los 11.434 dólares la criptodivisa ha corregido más de un 10%, la subida acumulada por el bitcoin en lo que va de año sigue siendo de un deslumbrante 940%. Independientemente de si se trata de una de las burbujas más grandes de la historia o no, la historia demuestra que la mayor parte de estos booms acaban en un crash.

Según un estudio publicado en febrero de este año por Robin Greenwood, Andrei Shleifer y Yang You, de la Universidad de Harvard y de su escuela de negocios, el 80% de las ocasiones en las que un sector o una industria han escalado un 150% más que el mercado en un periodo de dos años -el bitcoin lo ha hecho en un espacio temporal mucho menor y a un nivel mucho mayor- ha acabado en un crash de al menos el 40%. ¿Puede llegar el bitcoin a los 100.000 dólares?

"A pesar de que los rápidos incrementos de precios no predicen retornos inusualmente bajos en el futuro, sí que predicen una probabilidad acrecentada de un crash", explican en el documento. Con todo, cabe resaltar que el estudio no se centra en las criptodivisas, si no en el comportamiento del mercado en general.

Con la importancia que ha adquirido el bitcoin en los medios no han faltado las opiniones para todos los gustos sobre si su escalada se apoya en los fundamentales o es simplemente una burbuja descomunal -su capitalización supera los 170.000 millones de dólares, algo más de 140.000 millones de euros-.

Y atendiendo a la historia que ese crash se produzca no implica que realmente sea una burbuja, ya que muchas veces estos no han estado ligados a los fundamentales. "Muchas de las características de los rallys y las caídas varían sistemáticamente entre episodios en los que los precios siguen aumentando y aquellos en los que acaban en un desplome", explican en el estudio, donde resaltan que no encuentran "razones fundamentales para ayudar a distinguir entre los distintos episodios".

