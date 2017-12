El Dow Jones bate los 24.000 puntos y hace historia junto a un S&P 500 también en máximos

La bolsa de EEUU ha encarado el cierre mensual de noviembre en niveles históricos, ganando más de un 3% en el mes, en una jornada en la que el Dow Jones de Industriales ha batido por primera vez en su historia los 24.000 puntos, apenas 30 sesiones después de batir los 23.000 enteros. Así, se trata del octavo mes consecutivo al alza del principal índice de Wall Street va a cerrar el octavo mes consecutivo al alza, lo que supone la mejor racha mensual desde julio de 1995.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones de Industriales ganó un 1,38% en la sesión, hasta alcanzar los 24.272,21enteros, mientras el S&P 500 marcaba récord histórico al subir un 0,82% hasta los 2.647,58 puntos. El índice tecnológico Nasdaq, que ayer sufrió un duro castigo, ha crecido un 0,73% para concluir en las 6.873,97 unidades.

Apenas le ha faltado tiempo a Donald Trump para celebrar la cifra redonda en su cuenta de Twitter, afirmando que "si los Demócratas hubieran ganado las elecciones presidenciales, el mercado habría caído un 50% desde aquellos niveles", haciendo asunciones similares sobre la confianza del consumidor.

The Dow just broke 24,000 for the first time (another all-time Record). If the Dems had won the Presidential Election, the Market would be down 50% from these levels and Consumer Confidence, which is also at an all-time high, would be "low and glum!"