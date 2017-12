Inverco reclama al Gobierno que envíe la carta sobre la pensión estimada

La Ley fue aprobada por el Parlamento en 2011, pero aún no se ha acatado

Al 96% de los encuestados le preocupa la sostenibilidad del sistema público



Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, ha recordado hoy "la obligación que tiene el Gobierno de remitir la información sobre la pensión estimada". Así lo ha hecho en el marco de la presentación del estudio sobre La jubilación y la importancia del saber, que refleja que el 90% de los españoles planificaría mejor su jubilación si recibiera la información sobre su futura pensión pública. Una Ley que fue aprobada por el Parlamento en 2011 y que ahora el Gobierno debe acatar.

Así lo han hecho, además, otros 10 países europeos que ya informan a sus ciudadanos de la cuantía que recibirán cuando se jubilen: Alemania, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Francia, Italia, Croacia, Irlanda y Portugal. Si bien todos no lo hacen de la misma manera, el 70% lo hace con periodicidad anual. "Desconocemos por qué no se manda esta información porque sería útil para los ciudadanos e incluso para la Seguridad Social. Se ha hecho en otros 10 países y no ha caído ningún Gobierno por ello", ha criticado.

En lugar de ello, la Seguridad Social puso en marcha un simulador web en el que los ciudadanos pueden calcular su futura pensión. Una herramienta que, según Aldama, "adolece de errores en cuanto a las hipótesis con las que se calcula". Por ejemplo, no se deflacta la inflación del periodo y eso provoca que algunos cálculos sean un 40% superiores a lo debido. "Esto crea una ilusión monetaria ajena a la realidad, es una pena que esta herramienta no sea útil y encima sea desconocida", matiza el experto. Y es que, según este estudio, solo el 23% de los encuestados asegura que conoce este simulador y, de ellos, solo la mitad lo ha utilizado (poco más de 1 de cada 10 españoles).

En este marco, Aldama ha recordado que en los planes de empleo existe una directiva europea que hay que transponer en enero de 2019 y que exige la remisión de información a los partícipes.

Del estudio se desprende la preocupación que existe entre los ciudadanos por su situación financiera cuando dejen de trabajar. Al 96% le preocupa que el sistema público de pensiones no sea sostenible a largo plazo y al 94% no poder mantener su nivel de vida cuando se retire.

Lo que no ha cambiado mucho son los hábitos de ahorro conservadores que tiene el español. Según Inverco, el 50% de los encuestados canaliza sus ahorros para la jubilación a través de depósitos "cuya rentabilidad tiende a cero", ha recordado Aldama. En concreto, el interés medio de los plazos fijos a un año en España se sitúa, de media, en el 0,03%.

