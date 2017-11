Solo el 6% de los pensionistas trabajó pasados los 65

MisterJ, sí y no.



No todos los que se están jubilando ahora iniciaron su carrera a los 16 o 18 años. No todo el mundo ha estado trabajando toda su vida (paro). Y aunque es verdad que los hombres vivimos menos y trabajamos más años (por lo que nuestra pensión es más "barata" para la Seguridad Social), tampoco nos podemos olvidar de que existen las pensiones de viudedad, que sí son contributivas, y que cobra el cónyuge superstite que sí vive en torno a los 86 años frente a los 80 de los hombres (datos provisionales del INE para 2016). Aunque me apuntará, y con razón, que la pensión de viudedad es menor (52% ó 70% de la base de cotización).



Y sí las condiciones se han endurecido (cómputo de años para la pensión igual al 100% de la base reguladora o exigencia de una mayor edad), pero piense que tampoco tanto. Se sigue exigiendo sólo 15 años cotizados para tener derecho a cobrar pensión contributiva. Sigue existiendo el complemento de mínimos (y bastante elevado, si se compara con la pensión que debería resultar). Así que se sigue cobrando mucho más de lo cotizado. La única excepción se podría situar en personas que toda su vida han cotizado por la máxima y con carreras de cotización de 45 años a los que sí se está estafando, por la existencia de un tope de pensión inferior a la base máxima prorreteada de cotización pero no al resto.



Hagamos cuenta:



- Cociente entre cantidad cotizada y base de cotización: 3,53. Es decir por cada 3,53 años generaríamos el equivalente a un año de pensión.



- Esperanza de vida media en España: 83,3 años según los datos del INE para 2015.



- Edad de jubilación actual (sin tener en cuenta anticipadas ni coeficientes de peligrosidad, ni quién por transición de la legislación anterior aún puede hacerlo a los 65 años cobrando un 100% de la base reguladora): 65 años y 5 meses (65,4 años).



- Por lo tanto se vive como jubilado, de media, unos 17,9 años. A 3,53 años de cotización necesarios por cada años obtenemos un total de 63,19 años. Es decir que para jubilarse a los 65,4 años debería haber empezado a trabajar la persona a los 2,2 años.



Así que no salen las cuentas. Y eso ya digo que sin tener en cuenta otros factores muy importantes, como la pirámide demográfica o la productividad de las nuevas generaciones (especialmente las que tienen menos de 35 años). Y es algo en lo que tristemente coinciden todos los que reclutan personal, que la mayoría no dan más de sí, que prefieren a alguien con sólo el bachillerato elemental de los planes de estudio anteriores que a ingenieros con dos másteres y C1 de inglés actuales. Que las nuevas generaciones ni saben (sus títulos están regalados) ni, lo que es mucho más importante, están dispuestos a trabajar y a aprender, que viven, desgraciadamente, en la edad del pavo. Y eso nos va a costar muchísimo solventarlo.