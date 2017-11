800 533

Los taxistas harán una sentada en Madrid a partir de las tres de la tarde

Madrid, 29 nov (EFE).- Los taxistas que se manifiestan desde esta mañana en Madrid contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC) han anunciado que desde las tres de la tarde harán una sentada en la plaza de Cánovas del Castillo en espera de soluciones que no han encontrado en el Congreso de los Diputados.

Pasadas las dos y media de la tarde el presidente de la Asociación Nacional del Taxi de España (Antaxi), Julio Sanz, se ha dirigido a través de un megáfono a los manifestantes, a los que ha recordado que tienen permiso para permanecer en la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) hasta las tres de la tarde.

No obstante, les ha pedido reiteradamente que no se marchen del lugar y que se sienten en el suelo para poner de manifiesto que en el Congreso de los Diputados no han recibido respuesta a sus reivindicaciones.

Los representantes de los taxistas han registrado en la Cámara baja un escrito con sus peticiones para asegurar el equilibrio entre las VTC y taxis, pero solo se han reunido con diputados de Podemos y aseguran que han salido del Congreso igual que entraron. "No ha cambiado nada".

Por eso han promovido una sentada de todos los taxistas a partir de las tres de la tarde para que toda España vea que están sentados "sin violencia" esperando soluciones a sus reivindicaciones.

Los representantes de los taxistas han advertido de que el sector debe mantenerse firme en este "pulso". "Por nuestras familias y por el taxi", han insistido.

Los taxistas siguen en Neptuno -donde unas vallas y una decena de furgones de Policía Nacional les impiden el paso hacia la carrera de San Jerónimo y la plaza de las Cortes- gritando consignas como "Somos taxistas, no terroristas".

