La parábola de la rana hervida: el mercado se calienta poco a poco y los inversores no se enteran

Llevo 30 años en bolsa y he visto de todo, la bolsa cuanto bajen un poquito los beneficios empresariales o repunte la inflación será una catástrofe y luego el cuento de siempre es que no roban, estoy , lo otro etc, etc...... la bolsa esta para alejarse de ella un par de años , claro que los que viven de las comisiones dirán que no que esto es una maravilla , luego no lloren .