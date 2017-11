800 533

La OMC admite que aún no hay convergencia en los s a tratar en Argentina

Ginebra, 27 nov (EFE).- El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, admitió hoy que, a pocas semanas de la conferencia ministerial de la organización en Buenos Aires, "no hay convergencia" aún en ninguno de los temas, pero aseguró que sea cual sea el resultado la cita no será el fin del camino.

En un encuentro con la prensa, Azevêdo señaló que en los últimos dos foros ministeriales en Bali y Nairobi la Organización Mundial del Comercio (OMC) logró "muy buenos resultados", tanto a nivel multilateral como plurilateral, con algunas de las "mayores reformas" desde que se creó la institución, lo que, advirtió, no quiere decir que en cada encuentro haya el mismo éxito.

Consideró que la conferencia de Buenos Aires, entre el 10 y el 13 de diciembre, representa una oportunidad para "seguir generando resultados" y expresó su deseo de que así sea.

"Tenemos esperanza de que en algunas áreas tengamos el potencial para que haya resultados", recalcó el máximo responsable de la OMC, quien puso de ejemplo las conversaciones sobre la constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria y la eliminación de los subsidios a la pesca ilegal o no reglamentada.

También mencionó el debate sobre la ayuda interna (subvenciones y otros programas de asistencia que estimulan la producción y distorsionan el comercio) o las restricciones a la exportación en la agricultura.

"En otras áreas las posibilidades de un resultado son más reducidas", reconoció, pero hay un impulso en el asunto de la regulación nacional de los servicios o el mecanismo de salvaguarda especial para los países en desarrollo en el capítulo de la agricultura, así como en la transparencia en las restricciones a la exportación agrícola.

"Hay varias cuestiones sobre la mesa. No hay ninguna convergencia aún en ninguna de ellas. Podríamos tenerla en algunas o quizás no. No lo sé", declaró el director general de la OMC.

En cualquier caso, reiteró, "pase lo que pase en Buenos Aires, lo importante es que no estamos al final del camino", ya que algunas negociaciones pueden proseguir después de esa cita.

Manifestó que la reunión tendrá lugar en un momento "particularmente difícil, ya que la economía global aún se está recuperando" de la crisis financiera global de 2008 y, aunque hay "signos de mejora, la base del crecimiento no ha vuelto plenamente".

Además, añadió, "la amenaza del proteccionismo continúa", aunque "no hay un proteccionismo real" en estos momentos.

También continúa el "descontento y la desconexión" de parte de la sociedad y de potencias como Estados Unidos con el sistema multilateral y un comercio que sienten no les beneficia lo suficiente, lo que, alertó Azevêdo, "no ayuda a una mayor integración a nivel internacional".

Agregó que Estados Unidos ha dejado claro que tiene sus reservas acerca del funcionamiento y los beneficios del multilateralismo, pero, "en cuanto a propuestas concretas sobre la mesa (de cara a Buenos Aires), ellos han apoyado unas y rechazado otras".

"Diría que EE.UU. es menos activo que antes y propone menos, pero se sienta en la mesa, discute con los países miembros", señaló Azevêdo acerca de la posibilidad de que Washington no apoye algunos acuerdos o una declaración negociada en Argentina.

En opinión del director general, aunque el escenario económico no es demasiado brillante, "está claro que podría ser peor y, ciertamente, si no tuviéramos la OMC sería peor".

Recordó que, tras el fin de la crisis financiera de 2008, hubo temores de que el proteccionismo se impondría y las medidas unilaterales proliferarían.

"No ocurrió, y de hecho el comercio global se vio afectado por medidas restrictivas en menos de un 5 % frente a los dos tercios que perdió en los años 1930" a raíz de la Gran Depresión, afirmó.

"Los riesgos existen, las amenazas existen, pero hasta el momento el comercio ha continuado fluyendo, gracias a la OMC", subrayó Azevêdo, quien aseguró además que no hay propuestas sobre la mesa para la reforma de la organización.

Sobre otro riesgo, el "brexit" (la salida del Reino Unido de la UE) y el impacto si ese país intercambiase los bienes únicamente bajo las reglas de la OMC con los otros veintisiete países del bloque, Azevêdo señaló que la mitad del comercio comunitario exterior ya se hace bajo los términos de la organización y la otra con acuerdos preferenciales.

Aunque no sería el fin del mundo, recalcó, la ausencia de una solución comercial cuando el Reino Unido salga de la UE sí tendría un impacto, por lo que "un acuerdo que preservase la situación actual entre las dos partes" distorsionaría claramente menos.

