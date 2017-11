La pensión pública máxima y mínima convergerá en torno a 1.000 euros

Una cosa es fallar en las previsiones y otra bien distinta follar a los previsores.Pues nuestros politicos, da igual el signo, son capaces de hacer ambas cosas a la vez. Y no cabe duda que no darán un hachazo a las pensiones de forma escandalosa, pero lo harán sibilinamente, de hecho ya han comenzado a hacerlo de tal forma que cuando queramos darnos cuenta ya será demasiado tarde.Al menos deberían darnos opción a cotizar según nuestro criterio y así no les damos opción a equivocarse, pero claro, así no, así se les acaba el chocolate del loro.