El CEO de AWS vende acciones de Amazon por 2,2 millones de dólares

Las acciones de la tecnológica siguen subiendo sin parar

Andy Jassy, CEO de Amazon Web Services. Foto: Reuters.

Amazon cotiza estos días en máximos históricos, con los inversores premiando el desempeño de la compañía durante el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday'. El CEO del apartado del negocio de computación en la nube, Amazon Web Services, ha aprovechado para embolsarse más de 2 millones de dólares con la venta de parte de su propiedad.

Andrew R. Jassy, que llegó a la compañía de Jeff Bezos tan pronto como en 1997, vendió el 15 de noviembre un total de 1.985 acciones de la tecnológica a un precio de 1.125,38 dólares por acción, por lo que se ha embolsado un montante que asciende a 2.233,879,30 dólares.

En este sentido, la mala noticia para Jassy es que las acciones no dejan de subir y ha alcanzado los 1.213 dólares por título poco después de la apertura de este lunes. Sus acciones valdrían hoy, apenas seis sesiones bursátiles después, 180.000 dólares más.

Jassy, designado 'Persona del año' de 2016 por el Financial Times, es uno de los culpables de que la capitalización bursátil de Amazon no deje de subir. Hace un año cotizaba por debajo de los 750 dólares, ganando un 56% en 12 meses. A día de hoy, las previsiones más optimistas de los analistas, como Wells Fargo, prevén un precio objetivo de 1.430 dólares. Amazon parece no tener techo.

PUBLICIDAD