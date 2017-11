Los hedge funds temen que el bitcoin sea una moda pasajera como el Tamagotchi

Ha generado éxtasis su rebeldía, libertinaje de hacer lo que quieras legal o ilegal.



Soportado en protocolo innovador (cadena de bloques) con mucho respaldo mediático.



Su uso incorpora un mensaje político contra la tiranía de las monedas fiduciarias devaluadas y políticas monetarias corruptas.



Y lo principal el morbo de poder rebelarse al sistema no pagando impuestos.



Una criptodivisa global es una idea que merece desarrollar, pero no rebelde, sin prepotencia ("no lo podrán evitar", "nos saldremos con la nuestra").... Por eso está condenada al fracaso, se creará otra criptodivisa de consenso y legal.