Así serían las pensiones en España con un sistema de cuentas nocionales

El antiguo fan pepero, ahora de Cs. Mira, lo que DESEQUILIBRA el sistema, es pagar pensiones con la caja de la SS para trabajadores o viudas que no han cotizado, o no han cotizado lo suficiente o hace años que no cotizan. Y que se deberían pagar con los PRESUPUESTOS GENERALES, no con la caja. Por otra parte, echa un vistazo al número de beneficiarios de pensiones según el tramo que perciben, te llevarás una sorpresa, casi 2 millones cobran el MISMO DINERO que los otros 7.