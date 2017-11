Natixis IM quiere captar 100.000 millones de euros en apenas dos años



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







La gestora global con sede en Francia cambia de nombre y presenta un ambicioso plan estratégico que pasa por alcanzar el billón de euros de aquí en 2020 y convertirse en la primera gestora activa del mundo.

Natixis Investment Manager (antes Natixis Global AM) no solo ha estrenado nombre este último año. También ha cambiado de responsable de marketing y ventas internacionales ya que en junio de este mismo año fichó a Oliver Bilal. Él ha explicado esta mañana cuáles son los planes que tiene la gestora global para los próximos dos años. "Nuestros planes para 2020 contemplan convertirnos en en el principal proveedor de estrategias de inversión activas y de alta convicción del mundo y alcanzar unos flujos netos de 100.000 millones de euros en activos hasta alcanzar el billón bajo gestión", afirma tajante Bilal. En la actualidad cuenta con 832.000 millones de euros.

El objetivo es cuanto menos ambicioso, sobre todo si se tiene en cuenta que aunque Natixis IM trabaja con 26 gestoras diferentes (su modelo es multiboutique) ninguna de ellas ofrece ETF, productos que han experimentado un espectacular boom en los últimos años de racha alcista tanto en el mercado de bonos como el de renta variable. Un boom que según Bilal no acabará en tendencia ya que pronostica que mucho del nuevo dinero que entre en la industria en los próximos años irá no tanto a fondos de gestión pasiva como activa. "No creemos que el boom de la gestión pasiva vaya a continuar y de hecho ya se está viendo en los últimos meses un cambio de tendencia. Considera que si vuelve el sentimiento negativo al mercado estar en productos indexados puede acarrear problemas de liquidez por lo que creo que esa tendencia de invertir en fondos pasivos se revertirá en el futuro", apunta.

Es por ello que son positivos con el mercado estadounidense pese a la gran cuota de mercado que tiene los ETF en EEUU y, sobre todo, para el europeo, con España como uno de los mercados con mayor potencial. "De los 100.000 millones de euros que esperamos conseguir hasta 2020 calculamos que 60.000 podrían venir de Europa", apunta Bilal. De hecho, según reconoce Sophié del Campo, responsable en España de Natixis IM la gestora también tiene en nuestro país un objetivo ambicioso y aunque no da cifras concretas en cuánto a cuánto esperan captar, sí reconoce que "queremos ser una de las primeras gestoras en España con un modelo que funciona y que nos ha permitido crecer un 70% anual desde 2013". En cuanto a qué soluciones ofrecerán al inversor español, desde Natixis IM defienden tres temáticas: renta fija flexible, soluciones alternativas e inversión con criterios ISR. Además, entre sus objetivos está el de potenciar la idea de active thinking, una nueva plataforma de marca para potenciar esa idea de dar al inverspor múltiples visiones adaptadas a su perfil y basadas en las alianzas que mantienen con 26 gestoras.

PUBLICIDAD