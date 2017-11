Deutsche Bank ve al Ibex 35 por encima de los 11.000 puntos en 2018, un 9% más desde niveles actuales

Señor Experto, no ve Vd., que el Ibex 35 está tremendamente devil y apunto de darse un batacazo contra los 9.400 puntos y a peor en los 8960 puntos.



Si tiene Vd. al Dax dandose cabezazos con los 13.000 puntos y quiere bajar a más, con una Merkel incapaz de formar gobierno en su país.



No nos metamos a adivinos y confundamos al personal.



Si el Ibex35 no supera los 10.600 puntos no hay nada que hacer.